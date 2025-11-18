Umbria, imprese soffocate da fisco e crisi strutturale

Il PLD denuncia stagnazione e richiama riforme non rinviabili



da Enrico Bartoccioni

Segretario Regionale PLD Umbria

La Camera di Commercio dell’Umbria ha recentemente reso noto, seppur con ritardo, un quadro economico che conferma la fragilità strutturale della regione. L’industria manifatturiera registra il peggior andamento a livello nazionale, l’edilizia segna il secondo risultato più negativo in Italia, mentre il terziario soffre per carenza di investimenti nei comparti innovativi. Solo agricoltura e turismo mostrano segnali migliori, ma le dimensioni ridotte e la scarsa redditività impediscono di bilanciare una situazione ormai compromessa.

Il Partito Liberaldemocratico dell’Umbria ha colto l’occasione per ribadire la necessità di affrontare con coraggio le cause profonde di questa stagnazione. Da oltre trent’anni il Paese non cresce, e le ragioni sono note: pressione fiscale e contributiva insostenibile, burocrazia soffocante, legislazione tributaria e amministrativa contorta, tempi incompatibili con le esigenze produttive. Alla radice, secondo il PLD, vi è la mancanza di volontà politica di avviare riforme strutturali, gravose ma indispensabili, che includano una revisione della spesa pubblica improduttiva e clientelare.

La ricerca del consenso ha portato le forze politiche a trasformare il ceto medio e il mondo produttivo in un bancomat da cui attingere risorse. L’Umbria non fa eccezione: la narrazione dominante tende a negare l’evidenza, distraendo l’opinione pubblica con slogan e promesse. Il turismo, definito da vent’anni “oro verde”, viene presentato come soluzione, ma le strutture ricettive sono piccole, poco redditizie, spesso legate a un’utenza religiosa con capacità di spesa limitata. I salari degli operatori restano tra i più bassi d’Italia, e il settore non può trainare la crescita tecnologica ed economica regionale. L’edilizia, storicamente pilastro dell’economia umbra, ha subito prima la crisi del 2008 e poi l’impatto devastante del superbonus, che ha gonfiato i costi delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Le imprese non beneficiarie delle agevolazioni, impegnate in edilizia infrastrutturale e industriale, si sono trovate schiacciate dalla concorrenza e dai prezzi dei materiali, con margini di profitto ridotti al 3%. La lunga catena di fallimenti continua a colpire il tessuto produttivo.

La politica regionale, secondo il PLD, continua a negare e procrastinare. Di fronte alla chiusura di storiche attività, le istituzioni si rifugiano in frasi di circostanza, come il saldo positivo delle nuove partite IVA, che però non riflette la reale capacità di generare reddito. L’inclusione dell’Umbria nella ZES unica viene presentata come successo, ma in realtà sancisce l’arretramento della regione in un’area di economia sussidiata. Gli incentivi, seppur utili nell’immediato, sono temporanei e non incidono sulle cause profonde del collasso produttivo.

Il rischio, evidenzia il PLD, è quello di un’economia sempre più dirigistica, dipendente dai bonus e dagli incentivi, con adempimenti burocratici onerosi che pesano soprattutto sulle micro e piccole imprese. L’obbligo di regolarità contributiva (DURC) e i controlli della Guardia di Finanza hanno già portato molti imprenditori a restituire crediti d’imposta indebitamente compensati, con interessi e sanzioni pesanti.

Secondo il PLD, queste politiche non fanno che gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica. Alcune iniziative imprenditoriali fortunate non devono far dimenticare il saldo complessivo negativo. Gli investimenti a pioggia avranno effetti limitati: un sistema economico sano deve poggiare su fondamenta solide, con poca burocrazia, oneri fiscali ridotti, certezza del diritto e libertà di fare impresa. La redditività deve partire dal basso, dal capitale privato, e non da sussidi temporanei.

Il problema maggiore resta l’assenza di redditività degli investimenti, soprattutto per le micro e piccole imprese artigianali e commerciali, che costituiscono la maggioranza del tessuto produttivo umbro. Il cuneo fiscale e contributivo può arrivare al 122% sulle retribuzioni e al 71% sugli utili, rendendo insostenibile la vita delle imprese. La sinistra tende a negare il problema e a demonizzare chi non riesce a sopravvivere, mentre la destra denuncia le aliquote ma omette di spiegare che le riforme a debito non sono realizzabili.

La ZES, presentata come soluzione, rischia di diventare un escamotage per nascondere l’impossibilità di attuare riforme serie. Se aumentano le regioni beneficiarie, diminuiscono quelle che sostengono il sistema come contribuenti netti, e senza riforme strutturali il rischio è l’implosione. Il PLD ribadisce che è tempo di decisioni non più rinviabili. Solo una radicale ristrutturazione della spesa pubblica potrà ridurre stabilmente il peso fiscale e contributivo, restituendo dignità al lavoro e libertà agli imprenditori. Serve il coraggio di mettere in discussione sprechi e inefficienze, anche a livello regionale, dove clientelismo e distorsioni democratiche hanno aggravato la crisi.

La denuncia del PLD non si limita a un’analisi tecnica: è un appello politico e sociale. Senza riforme strutturali, l’Umbria rischia di restare intrappolata in una stagnazione cronica, incapace di attrarre investimenti e di garantire prospettive alle nuove generazioni. La libertà di fare impresa e di conseguire utili non è un privilegio, ma un diritto che oggi appare negato.