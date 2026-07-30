Scontro in Aula su Trasimeno, sicurezza e ospedale di Terni

Respinte due urgenze, passa la mozione di Betti sul Trasimeno

🏛️ Scontro nell’Assemblea umbra sulle richieste urgenti dell’opposizione: respinte le mozioni di Pace e Melasecche. Passa invece l’urgenza proposta da Betti sul Trasimeno. Confronto anche sul nuovo ospedale di Terni.

Confronto tra maggioranza e opposizione nell’Assemblea legislativa dell’Umbria sulla richiesta di trattazione urgente di alcune mozioni non inserite nell’ordine del giorno. L’Aula ha respinto due proposte avanzate dalle opposizioni, una dedicata alle aggressioni contro le Forze dell’Ordine e l’altra alle difficoltà delle attività economiche del Lago Trasimeno legate alle criticità ambientali e alla proliferazione dei chironomidi.

Sul Trasimeno è stata invece accolta, con 12 voti favorevoli della maggioranza e otto contrari dell’opposizione, la richiesta di trattazione urgente di una mozione presentata da Cristian Betti. La decisione ha aperto un ulteriore scontro politico sulla paternità dell’iniziativa, dopo il mancato accordo per affrontare congiuntamente i due documenti.

Durante la seduta è intervenuta anche Laura Pernazza di Forza Italia, chiedendo alla presidente della Regione Stefania Proietti un’informativa urgente sul progetto del nuovo ospedale di Terni. La governatrice ha comunicato di non voler svolgere l’informativa nella seduta odierna.

Pace chiede una condanna delle aggressioni alle Forze dell’Ordine

La prima richiesta di urgenza respinta dall’Assemblea riguardava una mozione presentata dall’opposizione e illustrata dalla prima firmataria Eleonora Pace di Fratelli d’Italia.

Il documento chiedeva alla Giunta regionale di esprimere una «ferma e totale condanna» per gli episodi di violenza e le aggressioni ai danni delle Forze dell’Ordine avvenuti in occasione dei fatti di Bologna e in Val di Susa.

La richiesta puntava quindi a inserire nell’attività della seduta una presa di posizione dell’Assemblea regionale sugli episodi richiamati dalla mozione.

La maggioranza ha votato contro la trattazione urgente, sostenendo che la solidarietà alle Forze dell’Ordine fosse già stata espressa e contestando l’opportunità di inserire il tema durante una seduta dedicata al bilancio.

Simonetti motiva il voto contrario della maggioranza

A spiegare in Aula la posizione della maggioranza è stato Luca Simonetti del Movimento 5 Stelle.

Simonetti ha ricordato che la solidarietà nei confronti delle Forze dell’Ordine era già stata manifestata e ha richiamato la necessità di concentrare i lavori della seduta sui temi previsti.

Il consigliere ha inoltre osservato che, dopo le richieste rivolte alla maggioranza di occuparsi dei problemi dell’Umbria, non sarebbe stato coerente introdurre un argomento relativo a vicende avvenute fuori dal territorio regionale durante una sessione dedicata al bilancio.

Secondo la posizione espressa da Simonetti, la trattazione avrebbe finito per ostacolare lo svolgimento dei lavori dell’Aula. La richiesta avanzata da Pace non ha quindi ottenuto il via libera necessario per essere affrontata con procedura urgente.

Melasecche chiede interventi per il Trasimeno

La seconda proposta dell’opposizione respinta riguardava invece direttamente il territorio regionale e, in particolare, la situazione del Lago Trasimeno.

La mozione era stata presentata da Enrico Melasecche, capogruppo della Lega, e chiedeva l’adozione di misure urgenti a sostegno delle attività economiche del comprensorio lacustre interessate dalle persistenti criticità ambientali e dalla proliferazione dei chironomidi.

Il documento chiedeva inoltre alla Giunta di valutare interventi straordinari analoghi a quelli adottati per gli operatori economici interessati dai lavori del Ponte di Monte Molino.

L’obiettivo indicato dalla mozione era quindi quello di prevedere specifiche forme di sostegno per le imprese del Trasimeno che stanno affrontando le conseguenze delle condizioni ambientali e della presenza degli insetti.

La richiesta di trattazione urgente della proposta di Melasecche è stata però respinta dall’Aula.

La maggioranza presenta una mozione sullo stesso tema

Sul medesimo argomento è arrivata anche una richiesta della maggioranza, attraverso una mozione presentata da Cristian Betti.

Il documento ha per oggetto le misure per la tutela e la valorizzazione del Lago Trasimeno, con particolare attenzione alla proliferazione dei chironomidi e al sostegno delle attività economiche.

La maggioranza ha chiesto che la mozione fosse iscritta con urgenza, aprendo un confronto con l’opposizione che aveva appena visto respinta la propria proposta sullo stesso tema.

Betti aveva tentato di arrivare a una trattazione congiunta delle due mozioni, considerando la sostanziale vicinanza degli argomenti affrontati dai documenti.

La proposta non ha però trovato il consenso della minoranza e le due iniziative hanno seguito percorsi separati.

La minoranza contesta la paternità dell’iniziativa

L’opposizione ha motivato il rifiuto della trattazione congiunta contestando il comportamento della maggioranza.

Secondo la minoranza, infatti, il centrosinistra avrebbe presentato una propria iniziativa su un tema già sollevato dall’opposizione con l’obiettivo politico di sottrarre a quest’ultima la paternità della proposta.

Il confronto si è quindi spostato dal contenuto delle misure per il Trasimeno anche alla dinamica politica con cui le due mozioni sono state presentate e portate all’attenzione dell’Assemblea.

Alla fine, la richiesta di iscrizione urgente della mozione di Cristian Betti è stata sottoposta al voto.

L’Aula l’ha approvata con 12 voti favorevoli espressi dalla maggioranza e otto contrari dell’opposizione, consentendone quindi la trattazione.

Chironomidi e attività economiche al centro del confronto

Nonostante lo scontro politico, entrambe le iniziative dedicate al Lago Trasimeno partono dalla presenza di criticità ambientali e dalle conseguenze della proliferazione dei chironomidi sulle attività del comprensorio.

La proposta di Melasecche puntava in particolare su misure economiche straordinarie, richiamando il precedente degli interventi previsti per le attività interessate dai lavori al Ponte di Monte Molino.

La mozione di Betti affronta invece il tema all’interno di un quadro dedicato alla tutela e alla valorizzazione del lago, mantenendo uno specifico riferimento al sostegno alle attività economiche.

La scelta dell’Aula di accogliere l’urgenza della seconda proposta e respingere quella presentata dalla Lega ha alimentato il confronto tra i due schieramenti.

La situazione del Trasimeno entra comunque nell’agenda della seduta attraverso il documento della maggioranza.

Pernazza chiede chiarimenti sul nuovo ospedale di Terni

Un altro momento di confronto ha riguardato il nuovo ospedale di Terni.

Laura Pernazza, consigliera regionale di Forza Italia, ha chiesto alla presidente Stefania Proietti di fornire un’informativa urgente in Aula per chiarire tempi e prospettive della nuova struttura sanitaria.

La richiesta arriva alla vigilia del 31 luglio, data che era stata precedentemente indicata come riferimento per conoscere l’ubicazione del nuovo ospedale.

Pernazza ha quindi sollecitato la presidente della Regione a riferire direttamente all’Assemblea, chiedendo certezze sul futuro del nosocomio ternano e sulle decisioni relative alla sua localizzazione.

La presidente Proietti ha tuttavia risposto di non voler svolgere l’informativa durante la seduta odierna.

Il confronto sul nosocomio resta aperto

La mancata informativa lascia aperto il confronto politico sul futuro della struttura ospedaliera di Terni, soprattutto alla luce della scadenza del 31 luglio richiamata da Pernazza.

La consigliera di Forza Italia ha posto l’accento sulla necessità di conoscere i tempi e di avere indicazioni sulla futura ubicazione dell’ospedale, mentre la presidente della Regione ha scelto di non affrontare l’argomento nella seduta in corso.

La giornata dell’Assemblea legislativa si è quindi caratterizzata per tre distinti fronti di confronto: la richiesta di condanna delle aggressioni alle Forze dell’Ordine, le misure per il Lago Trasimeno e il nuovo ospedale di Terni.

Sul primo tema l’urgenza richiesta dall’opposizione è stata respinta. Sul Trasimeno è stata bocciata la richiesta di Melasecche ed è passata quella di Betti. Sul nosocomio ternano, invece, non si è svolta l’informativa sollecitata da Laura Pernazza.

Il confronto tra maggioranza e opposizione prosegue quindi sia sulle misure da adottare per il comprensorio del Trasimeno, sia sulle scelte regionali riguardanti le infrastrutture sanitarie dell’area ternana.