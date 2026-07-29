Salvini contro Bufi, bufera sul post: Calenda presenta scuse

Bufi rimette il mandato dopo il post, Calenda presenta scuse

Matteo Salvini denuncia l’uso della disabilità come insulto dopo un post di Maurizio Bufi, responsabile di Azione Terni. Carlo Calenda si scusa, mentre Bufi rimette il mandato al segretario provinciale di Azione a Terni

Il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha denunciato pubblicamente l’utilizzo della disabilità come forma di insulto, dopo la diffusione di un post riconducibile a Maurizio Bufi, responsabile organizzativo di Azione Terni. Nel contenuto rivolto all’esponente del Governo veniva utilizzato il termine “handicappato”.

Salvini ha affidato a Facebook la propria reazione, concentrando l’attenzione non tanto sulle critiche politiche ricevute quanto sulla scelta del termine impiegato. Il ministro ha sottolineato come il confronto pubblico possa comprendere opinioni contrarie, contestazioni anche particolarmente dure e manifestazioni di forte ostilità, ma ha indicato nell’uso della disabilità come offesa un limite che, a suo giudizio, non dovrebbe essere oltrepassato.

La vicenda ha quindi superato rapidamente il perimetro locale ternano, coinvolgendo direttamente anche la guida nazionale di Azione. Al centro del caso è rimasto il linguaggio utilizzato nel post e, in particolare, l’impiego di una condizione di disabilità con finalità offensive nei confronti di un avversario politico.

Carlo Calenda interviene e presenta le scuse

Alla presa di posizione di Matteo Salvini ha fatto seguito quella del segretario di Azione Carlo Calenda, intervenuto pubblicamente attraverso X. Calenda ha presentato le proprie scuse, a nome del partito, per il termine utilizzato nei confronti del leader della Lega.

Il segretario di Azione ha definito grave e moralmente sbagliato l’impiego di quella parola, prendendo così le distanze dalla formulazione scelta nel post. Nel suo intervento, Calenda ha comunque mantenuto una netta contrapposizione politica nei confronti di Salvini, indicando una serie di giudizi fortemente critici che, secondo lui, avrebbero potuto essere utilizzati senza ricorrere alla disabilità come insulto.

La risposta ha quindi distinto due piani. Da una parte è rimasto il confronto politico, anche particolarmente duro, con il ministro dei Trasporti. Dall’altra è arrivata la condanna della scelta linguistica compiuta nel post, accompagnata dalle scuse rivolte a Salvini a nome di Azione.

Maurizio Bufi rimette il mandato al partito

Nelle stesse ore è arrivata anche la decisione di Maurizio Bufi, autore del post finito al centro della controversia. Il responsabile organizzativo di Azione Terni ha rimesso il proprio mandato nelle mani del segretario provinciale del partito.

Sarà quindi il responsabile provinciale di Azione a valutare la situazione e a decidere in merito all’incarico ricoperto da Bufi. La scelta è maturata dopo le reazioni provocate dal post e dopo l’intervento pubblico dello stesso Carlo Calenda.

Bufi ha accompagnato la decisione con scuse personali rivolte direttamente a Matteo Salvini e a tutte le persone che si sono sentite coinvolte o colpite dalle sue parole. Ha inoltre precisato che non era sua intenzione offendere le persone con disabilità, riconoscendo tuttavia l’errore compiuto e manifestando il proprio dispiacere.

Le scuse dopo le reazioni al post

La vicenda si è dunque sviluppata attraverso tre passaggi principali. Prima la denuncia di Matteo Salvini, che ha richiamato l’attenzione sull’uso della disabilità come strumento di offesa. Subito dopo sono arrivate le scuse di Carlo Calenda a nome di Azione. Infine Maurizio Bufi ha riconosciuto l’errore e rimesso il proprio incarico alla valutazione del segretario provinciale.

Il caso è nato da un post pubblicato nell’ambito del confronto politico e ha assunto rilievo dopo l’intervento diretto del segretario della Lega. Salvini ha chiarito di considerare legittime anche le critiche più aspre nei suoi confronti, individuando però un confine nell’utilizzo della disabilità in senso dispregiativo.

La reazione del vertice nazionale di Azione è stata immediata. Calenda ha riconosciuto la gravità del termine impiegato e ha presentato le scuse, pur senza modificare il proprio giudizio politico fortemente negativo nei confronti del ministro.

La decisione ora passa al segretario provinciale

Sul piano interno ad Azione Terni, la posizione di Maurizio Bufi è ora affidata alla valutazione del segretario provinciale, al quale è stato rimesso il mandato di responsabile organizzativo. Nel comunicato non viene indicata una decisione definitiva sull’incarico, ma viene precisato che sarà il segretario provinciale a pronunciarsi sulla questione.

Bufi, dal canto suo, ha riconosciuto pubblicamente di avere sbagliato. Le sue scuse sono state rivolte sia al diretto interessato sia a quanti abbiano percepito il termine utilizzato come offensivo nei confronti delle persone con disabilità.

La controversia, partita da Terni e arrivata ai vertici nazionali di Lega e Azione, resta quindi legata da una parte al linguaggio utilizzato nel confronto politico e dall’altra alle conseguenze interne al partito per il responsabile organizzativo ternano. Dopo le scuse di Calenda e quelle dello stesso Bufi, resta da conoscere la decisione del segretario provinciale sul mandato rimesso dall’esponente locale di Azione.