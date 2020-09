Referendum, alle urne 666.602 umbri, seggi aperti fino alle 23

Oltre 666 umbri alle urne per il referendum ed esprimersi sulla riduzione del numero dei palmentari. Il 6 comuni umbri si elegge anche il sindaco e il consiglio comunale. Si tratta di Valfabbrica e Scheggino in provincia di Perugia; Ferentillo, Giove, Attigliano e Calvi dell’Umbria in provincia di Terni.

Seggi regolarmente aperti oggi fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Il virus potrebbe pesare sull’affluenza. Due scrutatori a terni hanno comunicato di aver avuto contatti con persone a rischio e soon stati sostituiti, al due a Castiglione del Lago non si sono presentati all’insediamento dei seggi e sono stati sostituiti.

In Umbria i seggi sono 1.005, di cui 710 nella provincia di Perugia e i restanti 295 in quella di Terni.

Per quanto concerne il referendum costituzionale coloro che voteranno Sì intendono ridurre il numero di senatori e deputati; coloro che voteranno No vogliono invece confermare gli attuali numeri. Le Prefetture di Perugia e Terni, hanno ufficializzato i numeri degli aventi diritto: 493.206 in provincia di Perugia, 173.396 in provincia di Terni. Il totale complessivo dei votanti è 666.602.

Lo spoglio inizierà lunedì alle ore 15 subito dopo la chiusura dei seggi, inizierà quello delle schede relative al referendum.

Lo spoglio delle comunali è invece fissato per tutti alle 9 di martedì 22; I cittadini di Valfabbrica, Scheggino, Ferentillo, Giove, Attigliano e Calvi dell’Umbria dovranno aspettare martedì per sapere il nome del nuovo sindaco che amministrerà la città per i prossimi 5 anni.

A Scheggino tre candidati a sindaco: Fabio Dottori, Carlo Stefanelli e Bonaventura Benedetti.

A Valfabbrica due: Enrico Bacoccoli e Marco Nazzareni, sostenuti da due liste civiche di 11 componenti.

A Ferentillo due: Elisabetta Cascelli ed Enrico Riffelli.

Ad Attigliano due: Leonardo Fazio e Claudio Guerra.

A Giove: Maurizio Cerioni e Marco Morresi

A Calvi dell’Umbria: Alfio Nesta sfida il primo cittadino uscente, Guido Grillini