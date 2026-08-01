Moio: «La Giunta Proietti perde pezzi, chi lascerà ora?»

Fratelli d’Italia accusa la Regione: troppi addii ai vertici ora
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La posizione di Fratelli d’Italia sulla situazione regionale
La tenuta della Giunta regionale guidata da Stefania Proietti torna al centro del confronto politico. A intervenire è Alessandro Moio, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Perugia, che punta l’attenzione sulle recenti uscite di figure considerate strategiche all’interno dell’amministrazione regionale.
Secondo Moio, il quadro politico e amministrativo della legislatura sarebbe caratterizzato da difficoltà nella programmazione, da un’azione ritenuta poco incisiva e da una serie di dimissioni che coinvolgono persone nominate direttamente dalla presidente della Regione.
L’esponente di Fratelli d’Italia sostiene che il bilancio dei primi venti mesi dell’attuale amministrazione sia privo di risultati concreti e parla di una fase di stallo sia sotto il profilo politico sia sotto quello amministrativo.
Tre uscite considerate significative
Nel suo intervento Moio richiama tre casi specifici, indicandoli come elementi di un quadro più ampio.
Si tratta dell’uscita del direttore regionale Gianluca Paggi, del capo di gabinetto della presidente Nicodemo Oliverio e, più recentemente, dell’amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci.
Per il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, queste vicende assumono particolare rilievo perché riguardano figure che, sottolinea, erano state individuate direttamente dalla presidente Stefania Proietti per ricoprire incarichi di primo piano nell’organizzazione regionale.
Secondo Moio, proprio questa circostanza impedirebbe di interpretare gli addii come semplici decisioni personali scollegate dall’attività dell’esecutivo.
Il riferimento alle dimissioni di Luca Ferrucci
Particolare attenzione viene dedicata al caso di Luca Ferrucci. Moio evidenzia come l’ex amministratore unico di Sviluppumbria abbia motivato la propria decisione affermando di non ritenere più presenti le condizioni necessarie per svolgere al meglio il proprio incarico.
Per l’esponente di Fratelli d’Italia questa motivazione conferirebbe un significato politico alle dimissioni, inserendole in un contesto che, a suo giudizio, evidenzierebbe crescenti difficoltà nella gestione della macchina amministrativa regionale.
Le osservazioni sulla sanità
Un altro punto affrontato riguarda il settore della sanità. Moio richiama la situazione della Direzione Salute e Welfare, struttura che gestisce la parte più consistente del bilancio della Regione.
Nel suo intervento sostiene che negli ultimi mesi la direzione abbia attraversato una fase caratterizzata da incarichi ad interim, trasferimenti di personale e uscite di professionalità esperte.
Secondo il rappresentante di Fratelli d’Italia, questi cambiamenti avrebbero inevitabili conseguenze sulla capacità amministrativa della struttura e sulla gestione delle attività regionali.
Le critiche alla programmazione della Giunta
Moio collega le dimissioni anche a una più generale valutazione sull’operato dell’esecutivo regionale. A suo giudizio, la maggioranza mostrerebbe difficoltà nel mantenere una squadra stabile e nel garantire una direzione politica unitaria.
Nel comunicato vengono inoltre richiamati alcuni dossier ritenuti emblematici, come le questioni riguardanti il Trasimeno e i cantieri stradali e ferroviari, che secondo Fratelli d’Italia sarebbero stati affrontati soltanto nel mese di luglio, nonostante le criticità fossero, a suo avviso, prevedibili con largo anticipo.
L’esponente del partito sostiene che tali situazioni rappresentino un esempio della carenza di programmazione attribuita alla Giunta regionale.
La richiesta di chiarimenti alla presidente
Nella parte conclusiva della nota, Alessandro Moio rivolge un appello alla presidente Stefania Proietti. Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia ritiene che la presidente debba spiegare ai cittadini le ragioni per cui diverse figure di sua diretta fiducia abbiano lasciato incarichi strategici nel corso della legislatura.
Secondo Moio, il tema non riguarda soltanto le singole dimissioni già avvenute, ma anche la stabilità futura dell’esecutivo regionale.
L’intervento si conclude con un interrogativo politico rivolto all’amministrazione umbra: dopo gli addii già registrati ai vertici della Regione, la questione posta da Fratelli d’Italia è chi possa essere il prossimo a lasciare un incarico strategico all’interno della struttura regionale.
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