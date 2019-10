60 anni della Rai a Perugia Raisenior associazione dei pensionati

E’ stata RAISENIOR, l’associazione dei pensionati e dei dipendenti con almeno 15 anni di anzianità, a ricordare, con una serata indimenticabile, i 60 anni della RAI a Perugia. Inaugurata il 3 ottobre del 1959 nella storica sede di Via Baglioni e attualmente in via Masi, la presenza della RAI è stata da allora, ed è tuttora, la voce dell’Umbria e dall’Umbria.

Vicina da sempre alle istituzioni, al territorio, alla cultura, agli eventi, alla cronaca di varia natura, allo sport la RAI e tutti coloro che vi hanno lavorato e vi lavorano hanno sempre dato, continuano e continueranno a dare il “meglio” per offrire voci e immagini all’ascolto e alla visione di chi vi abita e a chi segue le sue vicende dall’Italia e dal Mondo.

Una serata tenutasi nella sede della Pro Ponte, gentilmente concessa dal presidente Palmerini e dal consiglio direttivo, dove sono giunti da Perugia, da Foligno, da Orvieto, da Terni, da Città di Castello dipendenti e pensionati per festeggiare la ricorrenza. Presenti anche alcuni fedeli collaboratori: Mariella Chiarini, Norma Raggetti, Sergio Tardioli, Roco.

Al telefono è stato raggiunto Adello Baldoni il noto Poldino della trasmissione “Qua e là per l’Umbria”. Audio, filmati e testimonianze hanno ricordato i vari momenti e i vari personaggi impegnati nella sede regionale. Una piacevole sorpresa la telefonata, amplificata nella sala, della ex signorina buonasera della RAI Maria Giovanna Elmi, collega e amica di Gino Goti, che ha voluto testimoniare in voce la sua presenza e il suo augurio a quanti erano presenti.

Un plauso e un ringraziamento a Mirco Bigini e Maria Gherbassi rispettivamente fiduciario e vice di RAISENIOR Perugia e a Lino Musio in cucina a preparare piatti con prodotti locali offerti da Grifo Latte, Nostrano, Batta, Cristofani, CONAD con Giorgio Caporalini, campione nell’affettare il prosciutto, all’opera in bella vista anche a preparare saporite e invitanti bruschette e panzanella.

E’ stata decisa una replica: avverrà ogni 3 ottobre degli anni a seguire per ricordare e ripercorrere la presenza della RAI a Perugia e in Umbria.