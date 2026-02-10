Turismo lento: l’Appennino centrale riparte dai suoi cammini

Cina, il mercato del lavoro stabile ad aprile PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto nel complesso stabile ad aprile, con un tasso di disoccupazione urbana rilevato pari al 5,2%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Nei primi quattro mesi dell’anno, il tasso medio rilevato di […]

Intesa Sanpaolo, con SLAM opportunità di lavoro per neolaureati di tutto il mondo MILANO (ITALPRESS) – Il Grattacielo Gioia 22 di Milano sta ospitando l’evento finale di SLAM – International Graduate Program, il percorso di Intesa Sanpaolo che dà la possibilità a neolaureate e neolaureati di eccellenza provenienti da diverse parti del mondo di entrare a far parte di un Gruppo innovativo, dinamico e internazionale. Per questa edizione […]

“Sicilia 1954”, in mostra a New York il viaggio musicale di Lomax e Carpitella NEW YORK (ITALPRESS) – All’Istituto Italiano di Cultura di New York è stata inaugurata la mostra “Sicilia 1954. Il viaggio musicale di Alan Lomax e Diego Carpitella”, dedicata alla storica campagna di registrazioni sul campo realizzata in Sicilia nel 1954 dall’etnomusicologo americano Alan Lomax e dallo studioso italiano Diego Carpitella. Un lavoro pionieristico che contribuì […]

Fotovoltaico, per Rinascimento Solare nel 2026 investimenti e assunzioni ROMA (ITALPRESS) – In un contesto energetico ancora caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi e crescente attenzione verso l’autonomia energetica delle famiglie, Enersystems S.p.A., attiva nel fotovoltaico residenziale attraverso il brand Rinascimento Solare, accelera il proprio piano di sviluppo industriale e commerciale su scala nazionale. La società, oggi operativa nel fotovoltaico residenziale nelle principali aree […]

Italia-Polonia, Mattarella a Nawrocki “Rapporto di amicizia storico e costante” Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.

Open Fiber, al via la nuova campagna di comunicazione “The Fiber Life” ROMA (ITALPRESS) – Una connessione che accompagna ogni giorno lavoro, studio, intrattenimento e accesso ai servizi digitali. Con “The Fiber Life”, Open Fiber lancia una nuova campagna di comunicazione dedicata al ruolo della connettività nella vita quotidiana di persone, imprese e territori. Interamente realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale generativa, la campagna racconta il valore […]

Wizz Air cresce a Catania, in arrivo 4 nuove rotte CATANIA (ITALPRESS) – Wizz Air e SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano un ulteriore ampliamento dell’offerta del vettore dall’aeroporto di Catania Fontanarossa. Quattro nuove rotte nazionali e internazionali supportate dall’aggiunta di un nuovo aeromobile basato, il quarto presso lo scalo, a partire dal mese di dicembre.Nel dettaglio, l’arrivo del […]

Flotilla, Tajani ad autorità Israele “Garantire sicurezza attivisti italiani” ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha effettuato anche oggi passi diplomatici con il Governo israeliano “per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle IDF”.Tajani ha chiesto all’Unità di Crisi, alle Ambasciate d’Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare “tutti i passi necessari […]

Salvini “Proposta di legge su revoca cittadinanza a chi delinque” Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Radio24