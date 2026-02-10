Turismo lento: l’Appennino centrale riparte dai suoi cammini

Nuova vita per i borghi feriti dal sisma oggi a Milano in Bit
MILANO, 10-02-26 – Le terre alte del Centro Italia scommettono sulla forza dei passi e sulla narrazione del territorio per voltare definitivamente pagina dopo le ferite del sisma. Alla Borsa Internazionale del Turismo, la presentazione della guida “I Cammini della Rinascita” e del relativo podcast “Camminando nel Cratere” ha tracciato una rotta chiara: trasformare i sentieri storici in infrastrutture economiche e sociali. Questo piano strategico punta a connettere 138 comuni distribuiti su un’area di 8.000 chilometri quadrati, dove la bellezza del paesaggio e la profondità della storia diventano strumenti di resilienza per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
l momento scelto per il lancio non è casuale. Mentre a Milano si discutono i trend globali dell’accoglienza, al Senato è in dirittura d’arrivo la nuova legge sui Cammini, che prevede stanziamenti per oltre 5 milioni di euro nel prossimo triennio e una dote strutturale di un milione annuo dal 2029. Questo quadro normativo si sposa con gli investimenti già messi in campo dalla Struttura Commissariale, guidata dal senatore Guido Castelli, che ha destinato 47 milioni di euro alla riqualificazione dei tracciati. L’obiettivo è superare la stagionalità del turismo tradizionale, puntando su un settore che nell’ultimo anno ha registrato un incremento record del 29%, diventando un pilastro fondamentale per l’economia dell’entroterra.
L’innovazione del progetto risiede nella capacità di unire il supporto fisico a quello digitale. La guida cartacea realizzata da Giunti e il travel podcast geolocalizzato su piattaforma Loquis rappresentano un kit moderno per il viaggiatore consapevole. Grazie alla voce e alla tecnologia, il camminatore viene accompagnato alla scoperta di nove itinerari che toccano luoghi simbolici come la Via di San Benedetto, il Cammino Lauretano e il Cammino dei Cappuccini. Non si tratta solo di indicazioni stradali, ma di un’immersione emotiva che permette di comprendere lo sforzo di ricostruzione identitaria in atto, fornendo al contempo informazioni cruciali su accoglienza, sicurezza e accessibilità universale.
Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo alla kermesse milanese, ha evidenziato come questa iniziativa dimostri l’efficacia della sinergia tra diversi livelli dello Stato. L’integrazione tra valorizzazione culturale e infrastrutture è la chiave per generare nuovi posti di lavoro e contrastare lo spopolamento delle zone montane. Secondo il Ministro, il lavoro di squadra condotto con le Regioni ha permesso di costruire un’offerta turistica capace di attrarre visitatori internazionali, attratti da un’Italia autentica e lontana dai flussi di massa. La scommessa è trasformare la “rinascita” da concetto astratto a realtà quotidiana per chi vive e lavora nell’Appennino.
Il progetto non dimentica le radici cristiane e la secolare tradizione di accoglienza del Centro Italia. Il Commissario Castelli ha ricordato come il 2026, l’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, rappresenti un catalizzatore naturale per il turismo religioso. Gli interventi strutturali includono il potenziamento dell’intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico, garantendo che ogni punto del cammino sia raggiungibile e sicuro. Questa attenzione alla mobilità dolce permette di vivere l’esperienza del pellegrinaggio o del trekking con una qualità superiore, dove ogni sosta enogastronomica e ogni incontro nei borghi diventa parte di un racconto collettivo di ripartenza.
Per Francesco Acquaroli, Presidente delle Marche, i cammini sono molto più di un prodotto commerciale; sono il DNA di una terra che non si è mai arresa. Il turismo esperienziale permette di mettere in rete le eccellenze locali, offrendo una prospettiva di futuro ai giovani delle aree interne. Sulla stessa linea Stefania Proietti, Presidente dell’Umbria, che vede negli itinerari dello spirito un messaggio universale di pace e cura del creato. In una regione dove la natura è protagonista, il “camminare insieme” diventa una metafora della ricostruzione sociale che segue quella materiale, curando le ferite dell’anima attraverso il contatto con la bellezza.
Anche nel Lazio e in Abruzzo la percezione è quella di una sfida vinta. L’assessore laziale Manuela Rinaldi ha posto l’accento sulla necessità di ricucire il tessuto sociale del reatino attraverso reti ciclabili e sentieri di fede che valorizzino l’enogastronomia e il patrimonio storico. In Abruzzo, come spiegato dal sottosegretario Daniele D’Amario, la BIT è stata l’occasione per presentare un sistema regionale moderno e competitivo, dove i cammini sono l’invito a riscoprire l’identità regionale con lentezza. Questa visione unitaria dell’Appennino centrale trasforma un territorio frammentato in un’unica destinazione d’eccellenza, pronta a ospitare i viaggiatori del terzo millennio sotto il segno della sostenibilità e del rispetto, come riferisce il comunicato dell’Agenzia Umbria Notizie.
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