Buon successo per le visite guidate nella struttura di Terni

Centrale di Galleto accoglie duecento visitatori nel Ternano⚡️ La Centrale di Galleto registra il tutto esaurito a Terni con duecento visitatori. L’apertura straordinaria organizzata da Enel e Pro Loco di Piediluco unisce perfettamente l’innovazione energetica, il turismo sostenibile e la memoria del territorio

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Terni, 28 luglio 2026 – Il territorio ternano ha vissuto una significativa giornata dedicata alla scoperta delle risorse energetiche pulite e della memoria industriale locale. Nella mattinata del 28 luglio 2026, l’azienda Enel ha promosso un’apertura straordinaria al pubblico della storica Centrale idroelettrica di Galleto, situata nel comune di Terni, come riporta il comunicato di Riccardo Clementi – Relazioni con i Media Toscana e Umbria – External Relations – Enel Group. L’iniziativa, che ha riscosso un notevole interesse da parte della cittadinanza e dei turisti, si è inserita armonicamente all’interno del fitto calendario di appuntamenti della Festa delle Acque 2026. Questa celebre manifestazione territoriale, coordinata e organizzata dalla Pro Loco di Piediluco, si articola dal 25 luglio fino al 2 agosto, celebrando una tradizione millenaria profondamente legata alle risorse idriche e ai suggestivi riti ancestrali del solstizio d’estate.

L’evento ha richiamato circa duecento partecipanti, i quali sono stati suddivisi in molteplici gruppi per garantire una fruizione ottimale e sicura degli spazi. Sotto la guida attenta e preparata del personale tecnico specializzato di Enel, i visitatori hanno intrapreso un viaggio ravvicinato all’interno dell’infrastruttura. Il percorso guidato ha permesso al pubblico di comprendere i meccanismi di funzionamento delle fonti rinnovabili, esplorando un luogo simbolo in cui la modernità tecnologica, la sostenibilità ecologica e la tutela della memoria storica convivono stabilmente da ormai un secolo. Tra le aree che hanno maggiormente catturato l’attenzione e l’apprezzamento dei presenti spiccano senza dubbio la maestosa sala macchine e l’intera sezione storica del plesso. L’edificio rappresenta infatti un fulgido esempio di archeologia industriale, capace di affascinare la platea grazie a un elevato pregio architettonico e a raffinati dettagli decorativi ben conservati nel tempo.

Dal punto di vista prettamente infrastrutturale, la Centrale idroelettrica di Galleto vanta una potenza nominale installata pari a 326 megawatt, un dato che la colloca di diritto tra i principali poli di generazione da fonti rinnovabili dell’intera Italia centrale. Il complesso sistema idraulico che alimenta l’impianto sfrutta direttamente le acque del fiume Velino e i flussi convogliati dal canale Medio Nera, i quali transitano strategicamente attraverso l’ampio invaso regolatore di Piediluco. Oltre a rivestire una fondamentale rilevanza per la produzione energetica ecologica a livello nazionale, il sito costituisce un bene culturale di assoluto rilievo per la comunità per via delle sue caratteristiche monumentali.

Il successo di questa specifica mattinata di visite gratuite arricchisce il vasto cartellone caratterizzato da eventi musicali dal vivo, degustazioni gastronomiche, attività laboratoriali, eventi sportivi e rassegne letterarie. Tra i momenti più attesi spicca la sfilata delle imbarcazioni allegoriche programmata per sabato 1° agosto, seguita da un suggestivo spettacolo con fuochi d’artificio. La concomitanza con il sessantesimo anniversario dalla fondazione della Pro Loco di Piediluco conferisce un valore aggiunto alla stagione in corso. Di conseguenza, Enel ha confermato la propria sinergia con le amministrazioni locali e le realtà associative locali per sviluppare progetti mirati di turismo ecocompatibile. Questa strategia di valorizzazione interessa da vicino le aree naturali protette limitrofe, con particolare riferimento alle riserve del Parco Fluviale del Fiume Nera e della Cascata delle Marmore e all’Oasi di Alviano sul Fiume Tevere.