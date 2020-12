Covid, attività Post si svolgeranno nel rigoroso rispetto dei protocolli previsti

da Francesco Gatti (Presidente Post)

“Il Covid è piegato, ma non sconfitto”, ha detto il Presidente Giuseppe Conte ieri sera, e così – dico io – sono le nostre aspettative e le nostre speranze. Oggi, pur nella complessità del momento, partono i laboratori educativi del POST – Museo della Scienza Perugia a tema natalizio. Le attività, che si svolgeranno anche all’aperto in ampi gazebo riscaldati in Piazza del Melo, saranno integralmente gratuite in virtù del sostegno del Comune di Perugia, ed in particolare dell’assessorato al commercio, nella persona di Pastorelli Clara, che ringrazio di cuore insieme a tutta l’amministrazione.

Tengo a ricordare che le attività sono espressamente assentite dall’apparato normativo attualmente vigente, e si terranno nel rigoroso rispetto dei protocolli previsti dalle disposizioni in materia, e non si svolgeranno nei c.d. giorni “rossi” imposti dal Governo solo stanotte, al fine del contenimento del contagio da Covid2019. Il calendario definitivo sarà reso noto quanto prima sui canali istituzionali. Desidero ringraziare i dipendenti del POST, che, con abnegazione e sacrificio, non hanno mai perso di vista la missione anche di rilevanza sociale della Fondazione, permettendo alla stessa di essere sempre al fianco dei più piccoli e dei più bisognosi, al fine di educare le nuove generazioni all’amore per la scienza e per la cultura.