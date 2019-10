Eurochocolate, domani il grande giorno delle sculture di cioccolato

Tanti laboratori, degustazioni guidate e appuntamenti per il primo fine settimana

del Festival Internazionale del Cioccolato, a Perugia fino al 27 Ottobre.

Dopo la straordinaria giornata inaugurale di ieri, oggi Sabato 19 Ottobre Eurochocolate entra nel vivo e domani, domenica 20 ottobre, torna l’appuntamento imperdibile con le Sculture di Cioccolato. I quattro maxi blocchi di cioccolato da un metro cubo ciascuno saranno protagonisti della spettacolare esibizione live di veri e propri scultori che li trasformeranno in opere d’arte rigorosamente a tema. I blocchi sono realizzati con cioccolato Barry Callebaut “Dolphin” prodotto nello stabilimento di San Sisto, a pochi chilometri dal Centro Storico di Perugia. Tutti coloro che assisteranno alla creazione artistica delle Sculture saranno omaggiati con le scaglie di cioccolato che si staccheranno direttamente dai blocchi.

Gli appuntamenti di oggi: i laboratori, Eurochocolate World, Cooking Show e Degustazioni guidate

Proseguono i laboratori per i bambini e le loro famiglie ai quali, presso l’ex Chiesa della Misericordia, è riservato un simpatico tavolo a forma di bottone, pronto ad accogliere coinvolgenti giochi a tema. Con BottonArteLab (oggi e domani ore 10.30; 12.00; 15.00; 16.30) è possibile progettare, disegnare e realizzare la propria Bottonarte, dipingendo con pennelli e colori dei grandi bottoni di ceramica. Crea il tuo BottOmino è invece il divertente laboratorio all’insegna del riciclo e della creatività per creare con i bottoni dei coloratissimi portachiavi e ciondoli (oggi e domani ore 11.00 e 16.00). La partecipazione a entrambe le attività, realizzate in collaborazione con Bottonarte e Event Art, è gratuita su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 3276353257.

Torna anche il consueto appuntamento con Eurochocolate World, la speciale sezione dedicata ai Paesi produttori di cacao, storicamente patrocinata da ICCO, International Cocoa Organization e da Fairtrade Italia. Protagonisti quest’anno presso la Loggia dei Lanari, in Piazza Matteotti, Bolivia, Brasile, Colombia, Honduras, Messico, Panama e Venezuela. Lo spazio è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Al Centro Servizi G. Alessi, imperdibili Cooking Show dedicati agli amanti della pasticceria amatoriale per imparare a realizzare facili ricette dal gusto irresistibile guidati da esperti pasticceri e docenti della Scuola di Cucina Peccati di Gola. Tutti i giorni alle ore 15.00 l’appuntamento è con Ciocopasticceria, realizza i tuoi dolci come un vero pasticcere! firmato Icam Ciocopasticceria, mentre tutti i giorni alle ore 16.30 sarà la volta di Sweet Buttons, in collaborazione con Italia Zuccheri, per cimentarsi nella realizzazione di dolci creazioni a forma di bottone.

Tanti e per tutti i gusti anche gli appuntamenti con le Degustazioni guidate in programma sempre presso il Centro Servizi G. Alessi: oggi e domani (Domenica 20 ottobre) alle ore 11 l’appuntamento in compagnia del maestro cioccolatiere Nicola Maramigi, che creerà live delle irresistibili praline.

La cioccolata funzionale L’Angelica: è BuonisSsima! propone invece oggi Sabato 19 e domani Domenica 20 Ottobre alle ore 12, con il pluripremiato maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, le ricette della Cioccolata Funzionale BuonisSsima studiate dai ricercatori dell’Istituto Erboristico L’Angelica. Grappa e cioccolato è l’appuntamento firmato Vanini, in programma sempre Sabato e Domenica alle ore 18, in occasione del quale la dolcezza del cioccolato Vanini incontra il sapore deciso delle grappe dell’Istituto Grappa del Trentino. Tutte le attività sono gratuite su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 3276353257.

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una gustosa selezione di prodotti delle aziende partner del progetto Tipicittà: progetto di promozione dei prodotti tipici dell’enogastronomia locale a Perugia.

Cioccolata con l’autore

Particolarmente goloso quest’anno l’appuntamento letterario di Cioccolata con l’Autore: dopo l’esordio, ieri, in compagnia di Chiara Moscardelli con Volevo essere una vedova, presentata dalla scrittrice Lucrezia Sarnari oggi è la volta di Mattia Labadessa autore di Bernardo Cavallino (Feltrinelli Comics) per l’occasione intervistato da Alessandro Paolucci, alias @Dio. Domani Domenica 20 ottobre Marco Giarratana alias L’uomo Senza Tonno intervistato dalla giornalista Federica Menghinella presenta il suo libro, ROMANZO CON ANGOLO COTTURA, edito da Longanesi. Gli incontri si svolgeranno alle ore 18, con ingresso libero, nella libreria LaFeltrinelli in Corso Vannucci 78. A tutti i partecipanti sarà offerta una golosa cioccolata calda in tazza Eraclea.

Eurochocolate: ogni giorno appuntamenti immancabili

In piazza IV Novembre con Nome made e PhotoChoc grazie a Costruttori di Dolcezze per tutta la durata della manifestazione sarà possibile dare il proprio volto – o il proprio nome – ad una squisita tavoletta di cioccolato artigianale. Per farlo sono stati allestiti curiosi set fotografici grazie ai quali sarà creato lo scatto perfetto da stampare sulla propria tavoletta, altrimenti personalizzabile con il nome desiderato tutti i giorni, dalle 10 alle 20 e Sabato fino alle 22.

Sul palco centrale di Eurochocolate di piazza IV Novembre fatevi stupire… dalle stelle! Grazie alla partecipazione di Pan di Stelle il pubblico attraversa un suggestivo percorso fra le stelle, per farsi poi immortalare all’interno di uno speciale maxi-vaso di Crema Pan di Stelle. Un viaggio onirico che prende il via entrando nella Stanza dei Sogni fra luci, suoni e originali installazioni! Il cammino dei sognatori sarà reso ancora più dolce da un goloso, dolcissimo assaggio al termine dell’esperienza.

La centralissima piazza Matteotti diventa per Eurochocolate 2019 la Piazza dei Bottoni, dove è possibile diventare maestri cioccolatieri per un giorno: un desiderio che si tramuta in realtà per i tantissimi chocolover desiderosi di mettere le mani… nella cioccolata! Qui i visitatori potranno entrare in un coloratissimo laboratorio e realizzare con le proprie mani tanti dolcissimi bottoni di cioccolato da portare a casa insieme allo stampo in silicone, oltre a scoprire la grande merceria a tema cioccolato con protagonisti i nuovi prodotti della linea #attaccabottone by Costruttori di Dolcezze. L’attività sarà disponibile tutti i giorni del Festival, con orario continuato dalle ore 10 alle 20 e il Sabato fino alle 22.

Le mostre

Al bottone, grande protagonista di questa edizione, sono dedicate due mostre, entrambe organizzate ne La stanza dei bottoni (ex Chiesa della Misericordia).

Buttons è l’originale esposizione realizzata in collaborazione con il Museo del bottone di Santarcangelo di Romagna, aperto nel 2008 dal collezionista Giorgio Gallavotti che vanta dodicimila esemplari dal 1600 ai giorni d’oggi.

Altra esposizione – dalla storia alla contemporaneità – quella di Bottonarte, che proporrà un originale percorso creativo in cui i bottoni diventano oggetto artistico. Circa 600 gli esemplari realizzati in gres-porcellanato, dipinti a mano e in stampa digitale con motivi diversi e unici.