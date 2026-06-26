Perugia-Terontola chiude per lavori, due mesi di disagi

Linea ferroviaria sospesa dal 14 luglio al 6 settembre

La linea ferroviaria Perugia-Terontola sarà chiusa al traffico ferroviario dal 14 luglio al 6 settembre per consentire interventi di manutenzione sulle gallerie. La sospensione, annunciata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, interesserà anche il tratto compreso tra Perugia Fontivegge e Ponte San Giovanni, determinando modifiche significative alla circolazione e ai collegamenti regionali e nazionali.

Per limitare gli effetti della chiusura saranno attivati servizi di autobus sostitutivi lungo il percorso interessato. Nonostante le misure previste, il provvedimento comporterà inevitabili disagi per pendolari e viaggiatori che utilizzano quotidianamente la direttrice tra Umbria e Toscana.

Le modifiche riguarderanno anche il collegamento ad Alta Velocità. Durante il periodo dei lavori il Frecciarossa Perugia-Milano non partirà dal capoluogo umbro, ma sarà attestato temporaneamente alla stazione di Terontola, costringendo i passeggeri a raggiungere lo scalo toscano con mezzi alternativi.

Ulteriori difficoltà sono previste anche nei giorni precedenti all’avvio dei cantieri. Dal 5 al 10 luglio il Frecciarossa non sarà infatti disponibile a causa di altri interventi infrastrutturali programmati nel nodo ferroviario di Firenze. La sospensione interesserà un periodo di particolare affluenza, coincidente con lo svolgimento di Umbria Jazz, evento che richiama migliaia di visitatori nel capoluogo regionale.

L’annuncio della chiusura ha suscitato immediate reazioni sul piano politico. I gruppi di maggioranza del Consiglio regionale dell’Umbria hanno diffuso una nota congiunta nella quale chiedono l’introduzione di misure compensative efficaci per gli utenti, ristori automatici destinati agli abbonati e l’apertura di un confronto permanente tra istituzioni, Ferrovie e soggetti coinvolti nella gestione del servizio.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale di Perugia Lorenzo Mazzanti, che ha rilanciato la proposta di riattivare il collegamento aereo tra l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” di Perugia e Milano Linate. Secondo il consigliere, il ripristino del volo rappresenterebbe una soluzione utile per garantire una maggiore continuità territoriale durante il periodo dei lavori ferroviari.

La chiusura della Perugia-Terontola si inserisce in una fase già complessa per il sistema ferroviario umbro, interessato negli ultimi mesi da numerosi interventi infrastrutturali. Alle limitazioni sulla linea si aggiungono infatti le recenti polemiche sull’accesso dei treni regionali alla direttissima Firenze-Roma e i cantieri già avviati sulle linee Orte-Falconara e sull’ex Ferrovia Centrale Umbra, alimentando le preoccupazioni di pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno utilizzano il trasporto ferroviario.