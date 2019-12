Frecciarossa Perugia Milano Torino, è inverno, rimodulati gli orari

Domenica 15 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia, che sarà valido fino al 13 giugno 2010. Per quanto riguarda l’Umbria, il nuovo orario rimodula gli orari e le fermate per la coppia di Frecciarossa che ogni giorno uniscono Perugia con Milano e Torino: dritti al cuore della città della Madonnina, con le nuove fermate a Rogoredo, Porta Garibaldi e Rho Fiera e ripartenza serale direttamente dalla città della Mole Antonelliana.

Questi i nuovi orari: Frecciarossa 9300, in partenza da Perugia Fontivegge alle 5.30 con fermate ad Arezzo (6.23), Firenze Santa Maria Novella (7,01), Bologna Centrale (7.50), Reggio Emilia AV (8.13), Milano Rogoredo (8.54), Milano Porta Garibaldi (9.12), Milano Rho Fiera (9.27), Torino Porta Susa (10.08) ed arrivo a Torino Porta Nuova alle 10.20.

Ritorno serale con il Frecciarossa 9329, in partenza da Torino Porta Nuova alle 17,40 con fermate intermedie a Torino Porta Susa (17.48), Milano Rho Fiera (18.31), Milano Porta Garibaldi (18.45), Milano Rogoredo (19.02 ), Reggio Emilia AV (19.40), Bologna Centrale (20.07), Firenze Santa Maria Novella (20.50), Arezzo (21.31) ed arrivo a Perugia Fontivegge alle 22.25.

Novità anche per la nuova offerta dei treni regionali – definita con la Regione committente e finanziatrice del servizio – che vede tra le principali novità un potenziamento delle corse festive tra la capitale e Perugia, più servizi per i pendolari sull’asse orvietano e un adeguamento dei posti offerti su alcune corse particolarmente utilizzate dalle persone che scelgono il treno per raggiungere l’Umbria.

Nei giorni festivi, per agevolare i viaggi del tempo libero dei cittadini umbri, ma anche dei visitatori provenienti dal Lazio, si introducono sulla direttrice Perugia-Roma 2 nuovi collegamenti:

Treno Regionale Veloce 2476 Roma T.ni 10:14 – Perugia 12:45

Roma T.ni 10:14 – Perugia 12:45 Treno Regionale Veloce 2475 Perugia 14:02 – Roma T.ni 16:43

E in occasione delle corse inaugurali dei due nuovi treni, domenica 15 dicembre, Trenitalia e Regione Umbria riservano una promozione “2×1”: ogni passeggero con biglietto o abbonamento valido per un viaggio sui nuovi treni, da o per l’Umbria, potrà portare con sé un accompagnatore, senza pagamento di un secondo ticket.

Nei giorni feriali circoleranno invece due corse tra Chiusi e Orte, con unica fermata ad Orvieto, effettuate con moderni elettrotreni di tipo Jazz:

Treno Regionale 6731 Chiusi 18:30 – Orvieto p.18:53/54 – Orte 19:25

Chiusi 18:30 – Orvieto p.18:53/54 – Orte 19:25 Treno Regionale 6730 Orte 19:55 – Orvieto 20:23/24 – Chiusi 20:50

Le due corse rappresentano due nuove opportunità di viaggio per i pendolari Orvietani e Umbri in generale. La prima serve coloro che da Orvieto devono rientrare a Terni –Perugia (grazie alla corrispondenza tra Regionale 6731 e Regionale Veloce 2490 in partenza da Orte alle 19.46). La seconda serve coloro che da Roma devono rientrare a Orvieto/Chiusi (grazie alla corrispondenza tra il Regionale Veloce 2490, in partenza da Roma Termini alle 19:02 con arrivo a Orte alle 19.44 e treno Regionale 6730)

A servizio del bacino ternano spicca il riposizionamento, richiesto dai comitati pendolari, del Regionale 21713, che collega la città di San Valentino a Roma. La nuova partenza alle 9:45 consentirà di arrivare a Termini alle 11, in tempo utile per gli impegni della tarda mattinata.

Più treni ma anche più posti offerti ai viaggiatori: rispetto al 2016, infatti, sei collegamenti giornalieri aggiuntivi sono effettuati con treni più lunghi, composti da 8 vetture invece di 5.

Tutte le informazioni sulla nuova offerta commerciale sono consultabili nelle stazioni, uffici assistenza clienti, presso i canali di vendita Trenitalia, tradizionali e informatizzati, e sulle pagine web delle società del Gruppo FS Italiane.