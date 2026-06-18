Tecnologie STEP, Umbria stanzia 31 milioni per le imprese

Due nuovi bandi approvati in Giunta a Perugia per il 2026

Umbria, 31 milioni per le imprese innovative: approvati due bandi STEP

La Regione Umbria ha compiuto un passo significativo nel sostegno all’innovazione produttiva. La Giunta regionale ha dato il via libera a due provvedimenti distinti nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, entrambi rivolti allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie strategiche europee. La dotazione complessiva supera i 31 milioni di euro e punta a rafforzare la competitività delle imprese umbre nei comparti tecnologici considerati prioritari dall’Unione europea.

Che cos’è la piattaforma STEP e perché conta

La sigla STEP sta per Strategic Technologies for Europe Platform. Si tratta di uno strumento istituito dall’Unione europea con l’obiettivo di sostenere le tecnologie critiche ed emergenti, ridurre la dipendenza strategica degli Stati membri e consolidare le catene del valore in settori ad alta intensità innovativa. In questo quadro si inseriscono i due interventi approvati dalla Giunta umbra, che traducono a livello regionale le priorità definite dal regolamento europeo di riferimento.

Il primo bando: strumento finanziario da 16 milioni

Il primo dei due provvedimenti è l’Avviso STEP 2026 con accesso tramite strumento finanziario. È destinato alle piccole e medie imprese, sia in forma singola che aggregata, e prevede una dotazione complessiva di 16 milioni di euro. Di questi, 14 milioni fanno riferimento all’Azione 1.6.1 del Programma Regionale FESR, dedicata al sostegno degli investimenti in tecnologie digitali, deep tech e biotecnologie. I restanti 2 milioni sono invece allocati sull’Azione 2.9.1, che riguarda le tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse.

L’accesso alle agevolazioni avverrà attraverso una procedura valutativa articolata in due fasi distinte. Nella prima, le imprese interessate presenteranno una domanda preliminare nella quale sarà valutata la loro solidità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria, insieme al profilo degli investimenti proposti. Solo i soggetti che supereranno questa prima selezione potranno accedere alla fase successiva e presentare il progetto completo. La gestione operativa dell’avviso è affidata a Gepafin, il soggetto regionale incaricato di amministrare gli strumenti finanziari a sostegno delle imprese umbre.

Il secondo bando: sovvenzione diretta da oltre 15 milioni

Il secondo provvedimento approvato dalla Giunta si distingue per la forma dell’agevolazione, che in questo caso è una sovvenzione diretta, e per la platea dei destinatari. Oltre alle piccole e medie imprese, potranno partecipare anche le grandi imprese, purché in forma associata con soggetti di dimensione minore. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 15 milioni e 421 mila euro: 12 milioni e 421 mila euro gravano sull’Azione 1.6.1, mentre i restanti 3 milioni sono riferiti all’Azione 2.9.1.

Questo secondo bando è concepito per sostenere investimenti produttivi in senso stretto e, in via complementare, anche attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. I settori ammissibili ricalcano quelli individuati dal regolamento STEP a livello europeo: digitale, deep tech, tecnologie pulite, biotecnologie e ambiti a questi collegati. La gestione dell’avviso è stata affidata a Sviluppumbria, individuata quale Organismo intermedio ai sensi della normativa comunitaria. Per le attività amministrative connesse alla procedura è previsto uno stanziamento massimo di 250 mila euro a valere sulle risorse di assistenza tecnica del Programma Regionale.

Le parole dell’assessore De Rebotti

A illustrare il senso dell’intervento è stato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti. Nel sottolineare l’importanza dei due provvedimenti, De Rebotti ha evidenziato che l’obiettivo principale è offrire alle imprese umbre strumenti concreti per affrontare le trasformazioni in atto nell’economia europea e internazionale. Ha poi aggiunto che la programmazione europea rappresenta un’occasione per accompagnare imprese e filiere verso produzioni più avanzate, sostenibili e integrate nelle nuove catene del valore, valorizzando le competenze, la ricerca e le capacità produttive già presenti nel territorio regionale.

Una strategia di lungo periodo per il sistema produttivo umbro

I due interventi non sono misure isolate, ma si inseriscono all’interno di una strategia regionale più ampia, orientata a utilizzare i fondi europei come leva per la modernizzazione del tessuto economico locale. L’Umbria punta così a rafforzare la propria presenza nei settori tecnologici strategici, riducendo la dipendenza da forniture esterne e aumentando il valore aggiunto delle produzioni regionali. L’allineamento con la piattaforma STEP europea garantisce inoltre che gli investimenti sostenuti siano coerenti con le priorità industriali dell’Unione, aprendo potenziali sinergie con altri programmi e filiere a livello continentale. I due bandi saranno operativi nei prossimi mesi, dopo la pubblicazione degli avvisi ufficiali da parte degli organismi competenti.