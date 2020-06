Venerdì 26 giugno, UnistraPG presentazione corso di laurea

E’ convocata per venerdì 26 giugno, alle ore 11, presso l’aula magna di palazzo Gallenga una conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea triennale in: “studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale“, che avra’ come iniziative inaugurali gli incontri con carlo cottarelli ed enrico letta, i quali avranno luogo, rispettivamente, l’1 e il 3 luglio prossimi.