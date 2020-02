Studenti cinesi all’UnistraPg, Rettrice Grego Bolli porta solidarietà

“Sono venuta a portarvi la solidarietà di tutto l’ateneo per ciò che sta accadendo nel vostro Paese e ad offrirvi collaborazione ed assistenza per qualunque vostra necessità”. Con queste parole la Rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, prof.ssa Giuliana Grego Bolli, ha salutato stamane gli studenti cinesi dell’Ateneo impegnati nelle lezioni di lingua italiana.

“La nostra Università – ha sottolineato la Rettrice – si è sempre caratterizzata per la sua dimensione di accoglienza nei riguardi di studenti, docenti e visitatori di tutto il mondo e rinnova oggi dinanzi a voi l’impegno a garantire a tutta la comunità degli studenti cinesi della Stranieri le condizioni per una serena prosecuzione del loro percorso di studi”

Gli studenti del Contingente Marco polo Turandot, in particolare, ancora in fase di approccio allo studio della lingua italiana, sono costantemente seguiti dai tutor di nazionalità cinese e dai loro professori.

/sonia giugliarelli