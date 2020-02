Open day Unistrapg, la carica dei 500, grande partecipazione

di Soia Giugliarelli

Quasi una festa quella che si è svolta oggi al campus dell’Università per Stranieri di Perugia dove oltre cinquecento tra studenti, genitori e delegati scolastici hanno assistito alle sessioni di presentazione dei servizi dell’Ateneo e dei corsi di laurea triennale.

Dopo i saluti del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Daniele Piccini e di Antonio Allegra, delegato rettorale all’Orientamento, i presidenti dei corsi si sono alternati nell’illustrazione dei nuovi e dei tradizionali curricoli triennali, delle loro caratteristiche e delle relative opportunità di formazione: Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria , Digital Humanities per l’Italiano , Studi Internazionali per la Sostenibilità e la Sicurezza Sociale e Made in Italy, Cibo e Ospitalità .

Le tante scolaresche che hanno gremito oggi le aule del Campus hanno inoltre dato dimostrazione di come i timori diffusisi nelle scorse settimane in relazione alla presenza in Ateneo di studenti cinesi (e dunque al Coronavirus) siano del tutto fugati.

Momento clou della giornata è stato quello in cui i senior students della Stranieri hanno raccontato ai loro colleghi più giovani le loro (tante) esperienze di studio e di mobilità all’estero , elemento caratterizzante dei corsi di questo Ateneo, da sempre impegnato a garantire un orizzonte internazionale ai suoi laureati.

