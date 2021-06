Daniela Rossano – coordinatrice Anief Umbria

I sindacati della Scuola incontrano il prefetto di Perugia 🔴 VIDEO

di Yessi Barrros

Oggi alle 16 in piazza Italia tutti i sindacati tranne Gilda si sono riuniti sotto un obiettivo comune. “La scuola protesta”, adeguare il decreto al patto. Mentre il 21 di maggio veniva firmato il “Patto per la Scuola al centro del Paese” con le Organizzazioni sindacali Confederali, il Governo predisponeva un decreto legge che interviene sulle medesime materie senza alcun confronto. Oggi si è manifestato per cambiare il decreto e ottenere misure urgenti tra cui. Per la stabilizzazione di tutti i precari e specializzati con tre anni di servizio, per la stabilizzazione dei DSGA facente funzione con tre anni di servizio, per il superamento dei blocchi sulla mobilità del personale, per il rafforzamento degli organici del personale docente, ATA a partire dalla conferma dell’organico Covid, per la riduzione del numero massimo di alunni per classe e per consentire la partecipazione a un nuovo concorso anche in caso di mancato superamento del precedente. Il Patto per la Scuola riconosce l’impegno profuso da tutto il personale durante la pandemia. Ora questo riconoscimento va concretizzato e tradotto in misure e interventi che assicurano stabilità e continuità al lavoro e il regolare avvio dell’anno scolastico il primo settembre. I sindacati chiedono alle forze politiche di impegnarsi a cambiare il provvedimento durante l’iter di conversione in legge. Anief, Cisl, Uil e Snals dicono no alle scelte unilaterali.