Dedicato a mia figlia Sara Nicchi, oggi laurea con 110 e lode

Abbiamo trovato questa dedica di un padre ala propria figlia che si laurea, lui è personaggio noto nel mondo della politica, ma questo non c’entra nulla. Non c’entra a tal punto che non diremo – per chi non lo sa – di quale partito è.

Ma ci hanno colpito tanto le sue parole che abbiamo ripreso la dedica e la foto, associandoci, ovvio, agli auguri e alle congratulazioni.

di Daniele Nicchi

Oggi giovedì 20 Febbraio 2020, mia figlia Sara si è laureata discutendo una Tesi dal titolo, “Esternalizzazione delle frontiere e responsabilità internazionale degli Stati: alcune riflessioni in merito all’accordo UE-Turchia” all’Università degli Studi della Tuscia. Facoltà di Giurisprudenza con una votazione finale di 110 e lode. Non ci sono parole per l’orgoglio che si prova a vedere i propri figli che riescono a realizzare i loro progetti. Complimenti a te Sara sei stata bravissima, sono fiero di te!