Coronavirus, lauree a distanza, proclamazione via skype, così al politecnico di Milano

di Morena Zingales

Giacca e cravatta blu, vestito elegante come se davanti a lui ci fosse realmente la commissione di laurea. È così Paolo si è laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. In realtà davanti a lui c’era un pc portatile e al di là dello schermo la commissione di laurea che lo proclamava dottore a distanza, tramite skype. Il collegamento in conference call, insieme ad altri studenti, è stato effettuato tramite il sistema di Microsoft Teams.

Tutto questo è stato dovuto alle norme imposte dal governo centrale in seguito alle conseguenze causate dalla diffusione del nuovo virus Covid-19, meglio conosciuto come coronavirus. Negli Atenei e, quindi, anche nelle scuole di tutta Italia sono state sospese tutte le attività didattiche per gli studenti, ma non per i docenti e personale.

Il Coronavirus fa laureare a distanza e a Milano per Paolo e molti altri neolaureandi la proclamazione è avvenuta a distanza. Dalla sua casa, all’interno della cucina – come detto – in giacca e cravatta, un nuovo dottore in ingegneria meccanica, il 5 marzo 2020, poco prima delle ore 10, è stato proclamato.

Il covid-19 ha imposto a modificare alcune cose della nostra vita e, per certi aspetti, l’ha anche stravolta. Ha costretto ad adottare nuove regole, come la laurea a distanza. È non escluso che ciò potrebbe essere sperimentato anche in futuro. Nella speranza che questa emergenza possa presto finire, facciamo i migliori auguri al neo dottore per il traguardo raggiunto.