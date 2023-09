Approvate modifiche al Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 2023-2025

Approvate modifiche – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità dei presenti le modifiche del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 2023-2024-2025. L’atto, proposto dall’ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni, prevede variazioni nell’applicazione della quota libera del risultato di amministrazione del Rendiconto 2022. Il consigliere Thomas De Luca (M5S) non ha partecipato al voto. Il provvedimento segue le indicazioni espresse dalla Corte dei Conti nel giudizio di parifica positivo sul rendiconto generale dell’amministrazione regionale per il 2022. In quell’occasione la Corte aveva consigliato di unificare il risultato di amministrazione consolidato dell’Assemblea legislativa a quello della Giunta.

Con questo atto, che ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sarà possibile trasferire l’avanzo dell’Assemblea legislativa, limitatamente alla parte libera. Illustrando l’atto in Aula, Donatella Porzi (Misto – vice presidente Prima commissione), ha detto che “la nostra istituzione può fare delle cose che ha rinunciato a fare e che potrebbero essere molto utili. Mi piacerebbe che si parlasse di noi per quello che riusciamo a realizzare per la nostra comunità, per i nostri dipendenti. Penso, ad esempio, ad una serie di progetti per la formazione dei giovani, come il sostegno alle visite in questo palazzo, che personalmente ho più volte sollecitato.

Certo, restituendo i soldi alla Giunta questi non è che si sprecano. Ma così facendo abbiano rinunciato a fare qualcosa che era nelle nostre prerogative. Come l’aggiornamento dei nostri dipendenti, la loro crescita professionale, che potrebbe essere un segno di attenzione per chi decide di passare tutto il proprio tempo lavorativo nelle istituzioni, lasciando così un segno del nostro passaggio”.