Vigilanza privata, da Terni un modello seguito anche a Forlì

Federsicurezza: pattuglie notturne adottate da altri Comuni.

🔴 Vigilanza privata e sicurezza urbana: Federsicurezza indica Terni come apripista e richiama il caso di Forlì, dove sono stati attivati pattugliamenti notturni. Francesconi: il modello si sta diffondendo in Italia oggi.

La scelta dell’amministrazione comunale di Terni di affiancare alla sicurezza urbana un servizio di vigilanza privata viene indicata da Federsicurezza e Vigilanza Conf-Selp come un’esperienza che sta trovando applicazione anche in altre realtà italiane. Il modello, promosso a Terni dal sindaco Stefano Bandecchi, aveva inizialmente alimentato un confronto politico acceso, con valutazioni differenti sull’impiego delle guardie giurate nelle attività di presidio del territorio.

A richiamare l’attenzione sulla diffusione di questa soluzione è Niccolò Francesconi, Segretario Generale di Federsicurezza e Vigilanza Conf-Selp, che mette in relazione l’esperienza ternana con le decisioni assunte successivamente da altre amministrazioni comunali. Tra queste viene citato il Comune di Forlì, dove sono stati attivati pattugliamenti notturni affidati alla vigilanza privata.

Secondo Francesconi, quanto avvenuto rappresenta un cambio di orientamento rispetto alle contestazioni iniziali che avevano accompagnato la scelta compiuta dall’amministrazione Bandecchi.

L’esperienza avviata dall’amministrazione Bandecchi

Il ricorso alla vigilanza privata era stato introdotto a Terni con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza sul territorio nelle ore notturne, attraverso personale professionale chiamato a svolgere una funzione di presidio e segnalazione.

L’iniziativa aveva immediatamente assunto una dimensione politica e mediatica. Il sindaco Stefano Bandecchi aveva illustrato e difeso il progetto anche durante partecipazioni a trasmissioni televisive nazionali. Parallelamente erano arrivate critiche da esponenti di diverse forze politiche, compresi rappresentanti di Fratelli d’Italia, mentre altri avevano espresso valutazioni favorevoli.

Il confronto riguardava soprattutto il ruolo che la vigilanza privata avrebbe potuto assumere nel sistema della sicurezza urbana e il rapporto tra le attività delle guardie giurate e quelle riservate alle Forze dell’Ordine.

Per Federsicurezza, l’esperienza ternana ha invece mostrato le potenzialità di un sistema nel quale soggetti privati autorizzati possono svolgere una funzione complementare, senza sovrapporsi alle competenze delle autorità pubbliche.

Il caso di Forlì richiamato da Federsicurezza

Nel suo intervento, Niccolò Francesconi richiama quanto riportato da ForlìToday sulla decisione del Comune di Forlì di utilizzare pattugliamenti notturni di vigilanza privata. Secondo quanto evidenziato dal Segretario Generale di Federsicurezza e Vigilanza Conf-Selp, in questo caso l’iniziativa avrebbe ricevuto il sostegno di Fratelli d’Italia e delle forze locali di centrodestra.

È proprio questo elemento a essere posto al centro della valutazione dell’organizzazione. Una soluzione che a Terni aveva provocato contestazioni politiche viene ora considerata utile in altre amministrazioni.

Per Francesconi, la progressiva adozione di strumenti analoghi evidenzia quindi un mutamento nell’approccio alla vigilanza privata applicata alla sicurezza urbana. Terni viene indicata come amministrazione apripista, avendo sperimentato questa modalità prima che il modello fosse ripreso in altre città.

Il ruolo delle guardie giurate nel presidio urbano

Federsicurezza e Vigilanza Conf-Selp sottolinea in particolare il ruolo professionale delle guardie giurate, considerate una risorsa utilizzabile nelle fasce orarie maggiormente delicate per aumentare la presenza sul territorio.

Secondo la posizione espressa da Niccolò Francesconi, il loro impiego può contribuire alla deterrenza e alla prevenzione, oltre a consentire segnalazioni tempestive alle Forze dell’Ordine quando vengono rilevate situazioni che richiedono un intervento delle autorità competenti.

A questo si aggiunge, nella valutazione dell’organizzazione, l’effetto sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Una presenza visibile nelle ore notturne viene considerata uno degli strumenti attraverso i quali rafforzare il presidio delle aree urbane.

Il punto centrale resta tuttavia la distinzione delle competenze. Federsicurezza precisa infatti che la vigilanza privata non deve sostituire le Forze dell’Ordine e non può assumere funzioni che appartengono alle istituzioni pubbliche.

Collaborazione con le Forze dell’Ordine

Il modello indicato dall’organizzazione punta invece sulla collaborazione tra differenti soggetti. Le guardie giurate possono presidiare il territorio e trasmettere segnalazioni, mentre gli interventi che rientrano nelle competenze pubbliche restano affidati alle Forze dell’Ordine.

Secondo Federsicurezza e Vigilanza Conf-Selp, una collaborazione organizzata in maniera corretta può quindi contribuire a costruire un sistema integrato di sicurezza urbana, nel quale la presenza privata rappresenta un supporto operativo e non un’alternativa alla funzione pubblica.

La possibilità di utilizzare personale già formato e operativo viene considerata dall’organizzazione uno degli aspetti che rendono questo strumento flessibile per le amministrazioni comunali interessate a incrementare il presidio nelle ore considerate più critiche.

Dalle contestazioni iniziali alla diffusione del modello

L’elemento politico sottolineato da Niccolò Francesconi riguarda soprattutto l’evoluzione registrata dopo l’avvio della sperimentazione ternana. La scelta dell’amministrazione guidata da Stefano Bandecchi, inizialmente accompagnata da critiche e contrapposizioni, viene oggi richiamata da Federsicurezza come precedente rispetto alle iniziative adottate in altre realtà.

Il caso di Forlì viene utilizzato proprio per evidenziare questo passaggio. Secondo Francesconi, la scelta di introdurre pattugliamenti privati anche in comuni nei quali le forze politiche locali avevano espresso orientamenti differenti rispetto al progetto ternano indica che il tema viene progressivamente affrontato sul piano operativo.

Federsicurezza ritiene che la diffusione di esperienze analoghe confermi la possibilità di utilizzare la vigilanza privata come supporto nella gestione della sicurezza urbana, soprattutto nelle fasce notturne.

Federsicurezza: sicurezza come responsabilità istituzionale

La posizione conclusiva di Federsicurezza e Vigilanza Conf-Selp punta a separare il tema della sicurezza urbana dal confronto ideologico. Per l’organizzazione, le amministrazioni devono valutare gli strumenti disponibili sulla base della loro capacità di rispondere alle esigenze del territorio.

In questa prospettiva viene collocata anche l’esperienza di Terni. Il progetto promosso dall’amministrazione Bandecchi viene considerato da Francesconi un esempio anticipatore di una soluzione che successivamente ha trovato spazio in altri comuni italiani.

La linea indicata è quella di una sicurezza urbana costruita attraverso strumenti complementari, mantenendo distinte responsabilità e competenze. Le Forze dell’Ordine conservano il ruolo istituzionale previsto dalle rispettive funzioni, mentre la vigilanza privata può fornire un presidio aggiuntivo e un’attività di segnalazione.

Per Niccolò Francesconi, il percorso avviato a Terni assume dunque un significato che supera il dibattito politico nato al momento dell’introduzione del servizio. Federsicurezza considera la città umbra un’apripista nell’utilizzo della vigilanza privata a sostegno della sicurezza urbana e vede nelle successive iniziative adottate altrove la prosecuzione di un modello che sta trovando applicazione in altre amministrazioni italiane.