Una bomba d’acqua devasta la chiesa più antica di Foligno

Sessanta centimetri nella chiesa, volontari subito al lavoro

⛈️ Una bomba d’acqua invade Santa Maria Infraportas a Foligno: quasi 60 centimetri d’acqua dentro la chiesa. Famiglie e volontari intervengono per ripulire l’edificio, ora nuovamente ripristinato e agibile

Di Sauro Presenzini

La Chiesa di Santa Maria Infraportas a Foligno è tra gli edifici di culto più antichi della città, nata dall’evoluzione di una cappella dell’VIII secolo e consacrata come pieve romanica nel XII secolo. Il suo nome particolare deriva dallo spostamento delle mura cittadine nel tardo Medioevo. Fu documentata ufficialmente nel 1138 in una bolla di Papa Innocenzo II, inglobando la vecchia cappella nella navata sinistra. Inizialmente era nota come Santa Maria Extra portam perché esterna alle mura. Il nome Infra Portas appare alla fine del Duecento. In seguito all’ampliamento della cinta muraria folignate, la chiesa venne a trovarsi racchiusa “fra le porte” o tra le due cinte urbiche, assumendo così l’attuale denominazione. Eppure, tanta storia e nobiltà di origini, oggi non l’hanno salvata dall’invasione delle acque e dalla sua parziale sommersione.

Piazza san Domenico è una piazza molto ampia, completamente sgombera e pulita, con decine di griglie e caditoie per intercettare e convogliare le acque meteoriche, ma quando l’intensità dell’improvviso temporale ha superato la capacità delle caditoie di assorbire l’acqua piovana, come naturale che sia, essa ha seguito la via preferenziale, quella in discesa, quella più veloce. Il classico temporale estivo, breve ma intenso, le cui acque hanno invaso e sommerso la chiesa romanica – che si trova collocata ad un piano sfalsato rispetto alla quota della Piazza.

La chiesa è stata improvvisamente invasa da quasi 60 cm d’acqua, che poi gradualmente, è riuscita parzialmente a defluire quando anche il livello della piazza è sceso. Banchi, panche, sagrestia e la fonte battesimale completamente allagata, anche all’altare l’acqua ha raggiunti il primo gradino.

Passato il primo momento di sconforto, intere famiglie, dai bambini ai nonni in maniera del tutto spontaneistica, non si sono lasciati scoraggiare e armati di spazzoloni, secchi e stracci, si sono tutti ritrovati ad asciugare alla “bell’e meglio” la “loro” chiesa. Poi ieri, il giorno successivo alla bomba d’acqua, numerosi volontari (circa una ventina) si sono rimboccati le maniche e hanno rimesso a lucido la chiesa devastata dalla furia delle acque. Un anziano signore che transitata di fronte alla chiesa, ha detto che lui, a sua memoria, non ricorda un evento del genere, non ha mai visto allagato né la chiesa, né la Piazza.

Uno dei volontari armato di scopa e stracci, ha dichiarato: nessuno mi ha chiamato o invitato, ma ho sentito un istinto naturale, quello di dovermi prendere cura di un bene collettivo, di doverlo restituire a tutti, credenti e non.

Tutto il resto è stato solo un passa parola e un esempio da imitare.

Il Parroco Don Cristiano Antonietti attraverso il sempre presente Facebook ha voluto ringraziare di vero cuore i parrocchiani, che non si sono lasciati scoraggiare né si sono sentiti soli -pur essendolo-, ma con la stessa determinazione di sempre hanno fatto fronte alla situazione che appare dalle immagini che ha voluto pubblicare sul suo post, del prima, con la chiesa allagata e del dopo, con la chiesa asciutta, restituita al suo antico splendore. Il Parroco ha poi concluso: “Voi siete il sale della terra e la luce del mondo”. Quando c’è la Comunità …tutto il resto si aggiusta. Chiesa ripristinata e agibile.