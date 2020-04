Umbria e Gubbio in lutto, è morto l’imprenditore Giovanni Colaiacovo

E’ morto all’età di 85 anni Giovanni Colaiacovo, fondatore con i fratelli Pasquale, Franco e Carlo di Colacem, di cui ancora oggi era Presidente, e delle società appartenenti al gruppo Financo. Lutto nel mondo imprenditoriale di Gubbio e dell’Umbria. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale comprensoriale di Branca, a seguito di un malore improvviso dal quale non si era più ripreso. Giovanni Colaiacovo era fortemente legato alla città di Gubbio e alle sue tradizioni. Stimato e apprezzato per le qualità umane oltre che per la saggezza manageriale. Un eugubino che amava Gubbio. Giovanni è ricordato in ambito locale come un appassionato del Gubbio calcio, frequentatore dello stadio, ma anche come santubaldaro convinto, e sostenitore della tradizionale festa dei Ceri. Umbria Journal esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Giovanni Colaiacovo, ai figli Gabriella, Maria Carmela, Ubaldo e Lucia e ai nipoti tutti.