Indagini aperte dopo lo scontro tra camper e bus navetta mortale

🚑 L’autista del pullman avrebbe tentato una manovra d’emergenza sterzando per evitare l’impatto, ma la violenza dello scontro non avrebbe lasciato possibilità di evitare la collisione.

Una tragedia che ha sconvolto Umbria e Lazio

Potrebbe essere ancora provvisorio il bilancio del gravissimo incidente avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti, al confine tra Umbria e Lazio, nei pressi di Colli sul Velino. Lo schianto frontale tra un camper e un bus navetta ha provocato sette vittime e oltre trenta feriti, alcuni dei quali in condizioni estremamente gravi.

Secondo il quadro ricostruito nelle ore successive al disastro, almeno cinque persone sono state ricoverate inizialmente in codice rosso, mentre tre continuano a lottare tra la vita e la morte. I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Terni, Perugia, Foligno, Spoleto, Rieti e Roma, in base alla gravità delle lesioni riportate.

Le vittime identificate

Tre delle sette persone decedute erano umbre. Tra loro figura Giampiero Colasanti, 68 anni, residente a Narni, che era alla guida del camper coinvolto nello scontro. Con lui ha perso la vita Daniela Bellanca, 62 anni, di Terni, che viaggiava come passeggera sullo stesso mezzo.

Tra le vittime anche Federico Romualdi, 49 anni, originario di Terni, conducente del bus navetta della ditta Troiani impegnato nel trasporto di visitatori diretti alla Cascata delle Marmore.

Strage sulla Terni-Rieti, sette morti e 34 feriti alcuni dei quali gravi

Completano il tragico elenco delle vittime il secondo autista del pullman e due passeggeri, marito e moglie, che si trovavano a bordo della navetta. Nelle prime ore dopo l’incidente la loro identificazione risultava ancora in corso.

La dinamica è al vaglio degli investigatori

Le cause dell’incidente sono oggetto degli accertamenti della Polizia Stradale di Terni, affiancata dai colleghi di Rieti e coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio lungo il tratto di superstrada compreso tra Colli sul Velino e Piediluco. In base agli elementi raccolti nelle prime fasi delle indagini, il camper avrebbe invaso la corsia opposta, andando a collidere frontalmente con il bus navetta che stava procedendo verso Rieti con a bordo un gruppo di turisti provenienti dalla visita alla Cascata delle Marmore.

L’autista del pullman avrebbe tentato una manovra d’emergenza sterzando per evitare l’impatto, ma la violenza dello scontro non avrebbe lasciato possibilità di evitare la collisione.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche altre due automobili che seguivano il camper. Una di queste si è ribaltata, terminando la propria corsa su un fianco.

Non sarebbe da escludere, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, che un improvviso colpo di vento possa avere contribuito alla perdita di controllo del camper, ma saranno i rilievi tecnici a stabilire con precisione le cause dell’accaduto.

Imponente macchina dei soccorsi

La Regione Umbria ha immediatamente attivato il protocollo previsto per le grandi emergenze, mobilitando l’intera rete sanitaria regionale.

Sul luogo del disastro sono intervenuti numerosi equipaggi del 118, vigili del fuoco, forze dell’ordine, Protezione civile ed elisoccorsi provenienti sia dall’Umbria sia dal Lazio.

I pazienti più gravi sono stati trasferiti anche al Policlinico Gemelli di Roma e all’ospedale di Rieti. Al Santa Maria di Terni sono stati ricoverati diversi feriti in codice rosso, mentre altri pazienti sono stati distribuiti tra Perugia, Foligno e Spoleto.

Tra le persone rimaste coinvolte figura anche un bambino, ricoverato nel reparto di Pediatria, le cui condizioni non vengono considerate gravi.

Contestualmente all’assistenza sanitaria è stato predisposto anche un servizio di supporto psicologico rivolto ai superstiti e ai familiari delle vittime. Alla biglietteria della Cascata delle Marmore è stato allestito un punto di raccolta destinato alle persone rimaste illese ma profondamente scosse dall’accaduto.

Procura al lavoro, aperto un fascicolo

Sul luogo della tragedia è intervenuto il pubblico ministero di turno della Procura di Terni, che ha coordinato le prime attività investigative.

Il procuratore Antonio Laronga è orientato ad aprire un fascicolo, con l’ipotesi di omicidio stradale oppure, in alternativa, di omicidio colposo plurimo, sulla base degli accertamenti che verranno completati dagli investigatori. Poiché entrambi i conducenti sono deceduti nello schianto, il procedimento dovrebbe essere aperto contro ignoti.

Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Terni, mentre la Procura coordinerà tutti gli ulteriori approfondimenti tecnici e medico-legali necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, la superstrada è rimasta chiusa per diverse ore, con deviazioni del traffico sulle arterie secondarie.

Chi era Federico Romualdi

Federico Romualdi, 49 anni, lavorava da poco tempo per la ditta Troiani dopo precedenti esperienze professionali nel settore del trasporto persone.

Secondo quanto riferito dall’azienda, era conosciuto come un autista particolarmente prudente e scrupoloso, abituato a verificare personalmente ogni dettaglio del mezzo prima della partenza.

Anche Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca erano soliti utilizzare il camper per brevi spostamenti nel Centro Italia. Al momento dell’incidente stavano facendo rientro da un viaggio in Abruzzo.

Attivato un numero per i familiari

La Prefettura di Terni ha istituito un servizio dedicato ai familiari delle persone coinvolte nell’incidente.

È stato attivato il numero 0744 480458, al quale risponde personale della Direzione regionale Salute, incaricato di fornire informazioni e assistenza ai parenti delle vittime e dei feriti.