Strage sulla Terni-Rieti, quattro morti nel frontale con bus

Scontro tra camper e pullman, feriti gravi e maxi soccorsi ora

🚨 Quattro persone hanno perso la vita e diversi feriti sono rimasti coinvolti nel gravissimo incidente sulla SS79 Bis Ternana. Lo scontro frontale tra un camper e un pullman ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi tra Umbria e Lazio.

Gravissimo incidente sulla SS79 Bis Ternana

Un drammatico incidente stradale ha provocato almeno quattro vittime e numerosi feriti nel pomeriggio di domenica 2 agosto lungo la Strada Statale 79 Bis Ternana, nel tratto della superstrada che collega Terni a Rieti. Il sinistro si è verificato al chilometro 16+800, poco prima dello svincolo di Colli sul Velino-Labro, in un’area situata al confine tra la provincia di Terni e quella di Rieti.

Le informazioni disponibili indicano che si è trattato di un violento scontro frontale che ha coinvolto un camper, diretto verso Terni, e un pullman che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento e ha determinato un bilancio che, secondo l’aggiornamento delle 17.20, parla di quattro persone decedute.

Dinamica ancora al vaglio degli investigatori

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Le prime ricostruzioni indicano che il violento impatto tra il camper e il pullman avrebbe rappresentato l’evento principale della tragedia.

Successivamente allo scontro frontale sarebbero rimaste coinvolte anche due autovetture, finite nella dinamica dell’incidente. Gli occupanti di questi mezzi, pur fortemente scossi dall’accaduto, non avrebbero riportato conseguenze gravi secondo le informazioni disponibili nelle prime ore successive al sinistro.

Nella fase iniziale dei soccorsi erano circolate notizie che parlavano anche della presenza di un furgone tra i veicoli coinvolti. Gli aggiornamenti successivi hanno invece chiarito che il mezzo interessato dallo scontro principale era un camper.

Imponente macchina dei soccorsi

La gravità dell’incidente ha richiesto un intervento straordinario dei soccorritori. Sul luogo della tragedia sono confluite numerose ambulanze, mezzi di emergenza sanitaria ed elisoccorsi impiegati per il trasferimento dei feriti più gravi verso gli ospedali dell’Umbria e del Lazio.

Presenti anche gli equipaggi della Polizia Stradale, della Polizia Locale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e il personale di Anas, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’intera area interessata dal sinistro.

L’attività dei soccorritori si è rivelata particolarmente complessa a causa della violenza dell’impatto e delle condizioni dei mezzi coinvolti.

Un paziente gravissimo dovrebbe arrivare a Perugia

Traffico e operazioni in corso

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la SS79 Bis Ternana, dove le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici hanno richiesto la presenza contemporanea di numerose squadre operative.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare la sequenza degli eventi che ha portato al tragico impatto.

Il bilancio provvisorio resta estremamente pesante: quattro persone hanno perso la vita, mentre diversi feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, con i casi più gravi trasportati mediante elisoccorso nelle strutture ospedaliere dei due territori coinvolti. Le verifiche proseguono per definire nel dettaglio ogni aspetto della dinamica dell’incidente e confermare tutti gli elementi emersi nelle prime ore successive alla tragedia.