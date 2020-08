Sospetta violenza sessuale a perugina in Puglia, indagini in corso

Una perugina di 20 anni, in vacanza a Gallipoli, in Puglia, la notte scorsa sarebbe rimasta vittima di violenza sessuale. La ragazza lamentava vuoti di memoria e forti dolori al basso ventre. Avrebbe detto questo ai carabinieri di Gallipoli. La giovanissima è in vacanza in Puglia con un’amica e qui ha conosciuto alcuni coetanei.

La ragazza è stata ricoverata al Pronto soccorso e ai medici avrebbe dichiarato di essere rimasta vittima di una presunta violenza sessuale avvenuta, stando al suo racconto, nel cuore della notte in località Baia Verde.

All’ospedale è stata sottoposta a tutte le visite necessarie. Dai primi accertamenti sembrerebbe certo un rapporto sessuale, ma da approfondire se ci sia stata violenza. La giovane è stata comunque dimessa. Sono in corso anche accertamenti. Sentita l’amica e alcuni giovani.

L’episodio è stato raccontato da Lecceprima.