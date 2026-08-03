Soccorsi senza sosta, nuova emergenza sul Monte Cucco in Umbria

Escursionista salvata dopo un volo di 20 metri nel maltempo duro

📌 Nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria sul Monte Cucco. Un’escursionista caduta per circa 20 metri è stata recuperata dopo un’operazione resa difficile da temporale e grandine. Decisivo l’intervento di Nibbio 01.

Soccorso sul Monte Cucco dopo una caduta nel sentiero

Le ultime giornate hanno richiesto un intenso impegno operativo al Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), chiamato a intervenire in numerose situazioni di emergenza nelle aree montane della regione. Dopo gli interventi effettuati nei giorni scorsi e il supporto fornito nell’ambito del grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale Terni-Rieti, i tecnici del servizio sono tornati in azione nel pomeriggio di oggi per un nuovo e delicato recupero sul Monte Cucco.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando la Centrale Operativa Regionale 118 dell’Umbria ha richiesto l’attivazione delle squadre del SASU per soccorrere un’escursionista precipitata lungo il sentiero numero 225, che collega Pian delle Macinare a Val di Ranco, nel territorio del Parco del Monte Cucco.

Intervento complesso in un tratto particolarmente esposto

Le squadre di soccorso hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, individuando la donna in una posizione estremamente delicata. Dopo la caduta, stimata in circa venti metri, l’escursionista aveva terminato la propria discesa contro un albero, restando sospesa sopra un versante molto ripido che conduce verso sottostanti pareti rocciose.

La conformazione del terreno ha richiesto un intervento immediato di messa in sicurezza. I tecnici del Soccorso Alpino hanno dapprima raggiunto la paziente, quindi hanno provveduto alla sua stabilizzazione sanitaria e alle prime cure direttamente sul posto, operando in un ambiente caratterizzato da forti criticità e da un elevato rischio per le operazioni di recupero.

Considerata la complessità dello scenario, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio 01, attraverso la Centrale Operativa Regionale 118, insieme all’invio di ulteriori squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria per rafforzare il dispositivo di soccorso.

Il maltempo complica le operazioni di recupero

Durante le fasi dell’intervento, le condizioni meteorologiche sono peggiorate rapidamente. Sul Monte Cucco si è abbattuto un violento temporale accompagnato da una grandinata che ha reso ancora più impegnativo il lavoro dei soccorritori.

Nonostante il peggioramento del tempo, gli operatori hanno proseguito le operazioni, immobilizzando la donna e collocandola nella barella portantina in dotazione al Soccorso Alpino. La sicurezza della paziente e degli stessi soccorritori è rimasta la priorità durante tutte le fasi del recupero.

Decisivo il contributo dell’elisoccorso Nibbio 01

L’elicottero Nibbio 01 è comunque riuscito a raggiungere l’area dell’intervento, consentendo lo sbarco dell’equipaggio composto da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso appartenente al Soccorso Alpino e Speleologico Umbria.

La presenza di una vegetazione molto fitta sul versante ha impedito un recupero diretto della barella. Per questo motivo i soccorritori hanno predisposto un articolato sistema di paranchi, indispensabile per riportare la paziente fino al sentiero in condizioni di sicurezza.

Una volta completata questa fase, la barella è stata trasportata manualmente per circa un’ora lungo il percorso escursionistico fino al punto in cui l’elicottero aveva potuto posizionarsi per il successivo trasferimento sanitario.

Trasporto in ospedale e presenza dei Vigili del Fuoco

Concluso il recupero a terra, l’escursionista è stata affidata all’equipaggio sanitario di Nibbio 01, che ha provveduto al trasferimento in elicottero verso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stata accompagnata per ricevere le cure necessarie.

Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, intervenuti a supporto delle attività di soccorso.

L’intervento conferma il periodo di intensa operatività affrontato dal Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, impegnato negli ultimi giorni in numerosi interventi di emergenza sul territorio regionale, sia in ambiente montano sia a supporto del sistema dell’emergenza sanitaria regionale, in stretta collaborazione con il 118 e con la Protezione Civile. L’episodio sul Monte Cucco evidenzia ancora una volta la complessità delle operazioni che possono rendersi necessarie in ambiente impervio, soprattutto quando alle difficoltà del terreno si aggiungono improvvisi peggioramenti delle condizioni meteorologiche.