Sentiqua – Sentinelle di Quartiere Filosofi e Pallotta a Perugia

E’ stato presentato questa mattina, mercoledì 30 settembre, presso la sala don Igeo in via L. da Vinci, il progetto Sentiqua – Sentinelle di Quartiere Filosofi e Pallotta, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che verrà realizzato dalla Cooperativa Nuova Dimensione, con il partenariato dell’Associazione Filosofi…amo, Unità Pastorale 2 Diocesi di Perugia – Città della Pieve, Parrocchia Santa Maria di Colle, Parrocchia San Ferdinando ed Oratorio ANSPI I tipi loschi di Pigi.

SentiQua – Sentinelle di Quartiere è un progetto di sviluppo della comunità per il sostegno degli anziani fragili. L’obiettivo principale è quello di creare una rete di prossimità per la popolazione anziana residente nei quartieri riferiti alla zona di Via dei Filosofi – Via della Pallotta, dando risposte ai bisogni attraverso il potenziamento delle risorse sociali in un’ottica di comunità attiva che si prende cura di sé.

SentiQua – Sentinelle di Quartiere è un servizio gratuito offerto in prima istanza alla popolazione anziana, ma in forma inclusiva anche alle famiglie del territorio.

CHI E’ LA SENTINELLA DI QUARTIERE

Operatore Socio Assistenziale qualificato

Esperto e competente nell’assistenza domiciliare

Operatore Sentinella in grado di rilevare bisogni ed attivare risposte

Operatore di rete

COME CONTATTARE GLI OPERATORI SENTINELLA

E’ possibile rivolgersi all’operatore sentinella attraverso il cellulare dedicato, telefonando oppure inviando un messaggio whatsapp per essere richiamato.

NUMERO TELEFONICO DEDICATO: 335 72 70 203

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

DATI DEL PROGETTO

Partecipazione al Bando Volontariato “Welfare di prossimità per la popolazione anziana” 2020

Fondazione Cassa Risparmio Perugia

Settore d’intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza

Contributo fondazione: 19.897,60

Progetti ammessi a finanziamento: 7

Rete partner: APS Filosofi…amo

Unità Pastorale 2 Diocesi di Perugia – Città della Pieve

Parrocchia Santa Maria di Colle

Parrocchia San Fortunato

Oratorio ANSPI I tipi loschi di Pigi

Durata del progetto: 1 anno

15 settembre 2020 – 14 settembre 2021

FASI DEL PROGETTO:

1 – WELFARE DELL’AGGANCIO

Ottobre 2020: campagna di promozione del servizio e aggancio di volontari sentinelle nel quartiere con il supporto delle associazioni di quartiere.

2 – PERCORSO FORMATIVO SENTINELLE

Novembre 2020 : percorso formativo congiunto operatori ND e volontari. 16 ore di formazione con geriatra, psicologo, counsellor.

AZIONI DI PROSSIMITA’ NELLA COMUNITA’

Dicembre 2020 – Agosto 2021 :

Apertura dello sportello SentiQua sul territorio

Monitoraggio telefonico e a domicilio per il contenimento di situazioni a rischio, prevenzione dell’isolamento e supporto alla socialità e ascolto.

Sorveglianza richiesta dai caregivers in particolari momenti della giornata considerati delicati.

Orientamento nella rete dei servizi in favore degli anziani sia di natura sanitaria che sociale.

Piccole commissioni (spesa/farmacia/medico di famiglia) presso esercenti del quartiere anche con consegna al domicilio, consegna farmaci previo ritiro ricette mediche.

Aiuto nel disbrigo pratiche presso patronati/caf/uffici.

Sportello di supporto psicologico e counselling.

Attività intergenerazionali in collaborazione con l’Oratorio Interparrocchiale “I tipi loschi” ANSPI

Servizio WhatsApp e numero telefonico dedicato.

EVENTO FINALE

Settembre 2021 : evento finale sul territorio con le realtà coinvolte nel progetto, cittadinanza, enti, fondazione.