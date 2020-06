Positivo al Covid, muore un uomo di 83 anni, era di Guardea

Intorno alle 19 del 13 giugno all’ospedale di Terni è deceduto un uomo di 83 anni di Guardea che pochi giorni fa era stato trasportato al Pronto soccorso per una patologia neurologica. Risultato positivo al Covid al test eseguito in ingresso, il paziente era stato ricoverato in isolamento all’OBI come paziente in carico della Neurologia. Con questo decesso sale a 77 il numero dei decessi in Umbria per Coornavirus.