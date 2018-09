Perugia, via Ritorta, bellissima strada ma puzzolente

da Gino Goti

Perugia, via Ritorta, bellissima ma puzzolente Questa volta UmbraAcque non c’entra con le “perdite” che allagano via Ritorta in pieno centro storico a Perugia. Purtroppo sono “perdite liquide umane” di qualche, anzi di molti, balordi che di notte urinano liberamente in quella che è ritenuta la via antica più bella della città.

Per transitarci, soprattutto di mattina occorrerebbe una mascherina e gli unici insensibili al cattivo odore che vi si respira sono gli obiettivi di fotocamere e telefonini non ancora dotati si strumenti per percepire e trasmettere odori buoni e cattivi.

Eppure la via sembra fornita di fari per illuminarla e di cartelli…minacciosi con la scritta “zona videosorvegliata” (da chi?): niente da fare con le necessità corporee impellenti dei maleducati. Nulla e nessuno può fermarli e indirizzarli altrove, e nei luoghi giusti, per rendere transitabile una “via” ricercata dai turisti per le sue caratteristiche storiche e dove, tra l’altro, si affaccia un noto e frequentatissimo ristorante.

Telecamere attive giorno e notte? Pattuglie notturne? Si accettano proposte alternative a questi due suggerimenti utili, se non altro, per vedere la faccia di maleducati portatori di degrado proprio nel cuore della città. Per la punizione? Questo è un altro discorso anche per il quale si accettano suggerimenti.