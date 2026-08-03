Ordigni bellici rimossi e fatti brillare in totale sicurezza

L’intervento degli artificieri per bombe a Città di Castello

💥 A Città di Castello l’Esercito Italiano ha rimosso e fatto brillare in sicurezza quattro ordigni bellici inglesi risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenuti nel cantiere dell’istituto Patrizi insieme a svariate munizioni. Intervento svolto con successo

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Città di Castello, 3 agosto 2026 – La scoperta iniziale è avvenuta durante lo scorso fine settimana, precisamente nella giornata di sabato, all’interno dell’area di lavoro allestita presso la struttura scolastica denominata Patrizi, situata in viale Diaz. In seguito a una segnalazione immediata giunta presso la centrale operativa del comando della polizia locale, sono state attivate tempestivamente le procedure previste in questi specifici scenari di emergenza. Nella mattinata odierna, l’agenda dei soccorsi prevedeva l’attuazione delle manovre per la neutralizzazione e il successivo brillamento del primo ordigno individuato nel sito. Tuttavia, le successive verifiche sul terreno hanno radicalmente modificato il quadro della situazione, portando alla luce ulteriori residuati storici ancora potenzialmente offensivi.

Nel corso delle attività di ispezione e sopralluogo condotte dagli specialisti dell’Esercito Italiano, appartenenti ai quadri del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma, lo scenario ha rivelato una presenza ben più cospicua di materiale esplosivo. Oltre al primo dispositivo segnalato, gli operatori militari hanno infatti individuato e recuperato altre tre granate di fabbricazione inglese, i resti ormai deteriorati di un vecchio fucile e una cospicua quantità di cartucce e munizioni di differente calibro, tutti riconducibili agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale. Ogni singolo elemento è stato catalogato e rimosso dalla zona adiacente alla scuola, consentendo di bonificare completamente l’intera area di cantiere prima di procedere alla fase distruttiva.

Una volta completate le complesse procedure di recupero e messa in sicurezza dei quattro ordigni e del materiale sussidiario, i militari del Genio Pionieri hanno provveduto al loro trasporto controllato verso una destinazione precedentemente individuata e ritenuta idonea. Gli esplosivi sono stati condotti all’interno di un terreno ad uso agricolo posizionato nella periferia della campagna cittadina, una localizzazione concordata preventivamente con il legittimo proprietario del fondo. In questo spazio isolato ed esterno al nucleo urbano, le quattro granate sono state fatte brillare in condizioni di totale isolamento, azzerando ogni forma di rischio per la cittadinanza e per le strutture limitrofe. La complessa macchina operativa ha visto il coinvolgimento coordinato di diverse istituzioni locali e nazionali. Sul posto ha operato costantemente un equipaggio della Polizia Locale, guidato in prima persona dal vice comandante Andrea Rondoni, incaricato di gestire la viabilità e i cordoni di sicurezza. Al contempo, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Città di Castello ha garantito la fondamentale assistenza sanitaria per tutta la durata del disinnesco, agendo su esplicita attivazione da parte della Sala Operativa Nazionale della CRI. Sotto la supervisione del presidente Francesco Serafini, l’associazione ha schierato un’unità mobile di soccorso avanzato, provvista di soccorritori volontari e di un medico specializzato per supportare il personale dell’Esercito Italiano.

Parallelamente alle manovre sul campo, sono stati avviati tutti i protocolli amministrativi e di legge previsti in caso di rinvenimento di materiale esplodente. È stata informata la Prefettura di Perugia per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza giuridica, mentre gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno preso in carico gli adempimenti legali legati al caso. A conclusione dell’evento, i vertici dell’amministrazione comunale, rappresentati dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore alla polizia locale Rodolfo Braccalenti, hanno voluto esprimere il proprio formale e profondo ringraziamento a tutte le forze scese in campo, sottolineando l’efficacia del coordinamento tra la prefettura, i carabinieri, i militari del 6° Reggimento, la polizia locale e la Croce Rossa Italiana.