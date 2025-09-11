Operazione Alto Impatto a Terni: controlli e espulsioni mirate

Questura coordina attività per sicurezza urbana e immigrazione
La Questura di Terni ha portato a termine ieri un’operazione straordinaria nell’ambito del progetto nazionale “Alto Impatto”, mirata a rafforzare la sicurezza urbana e prevenire fenomeni di degrado e reati predatori, come indicato in un comunicato stampa diffuso dalla stessa Questura. L’attività, coordinata dal Sostituto Commissario Dr. Massimiliano Ruggeri dell’Ufficio Immigrazione, ha coinvolto pattuglie della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.
Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno identificato 88 persone, tra cui 42 cittadini stranieri, e verificato la posizione di 30 veicoli. Sono stati inoltre eseguiti controlli amministrativi in esercizi commerciali, con il supporto di personale specializzato dell’Asl Umbria 2, e monitorati gli obblighi di ospitalità dei cittadini stranieri.
Tra i casi di rilievo, il comunicato stampa segnala l’individuazione di un cittadino tunisino con provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno, la contestazione amministrativa a un cittadino albanese privo di documentazione per la cessione di fabbricato, e l’avvio di procedure espulsive nei confronti di due cittadini nigeriani senza documenti, uno già destinatario di diniego della protezione internazionale. Inoltre, sopralluoghi presso diversi appartamenti hanno portato all’avvio di procedure igienico-sanitarie in due casi specifici.
Parallelamente, il Questore Abenante ha disposto due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno triennale, riguardanti un cittadino albanese responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e un diciottenne campano coinvolto in un furto durante un evento al PalaTerni.
L’operazione, come sottolinea il comunicato, conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza, legalità e controllo del territorio, con interventi mirati a prevenire l’immigrazione irregolare, i reati predatori e il degrado urbano.
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