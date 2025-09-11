Operazione Alto Impatto a Terni: controlli e espulsioni mirate

Referendum, Tajani “Il nostro lavoro per cambiare l’Italia continua” ROMA (ITALPRESS) – “Il popolo sovrano si è espresso, e noi ci inchiniamo alla sua volontà. Si è espresso con un grado molto alto di partecipazione e questa, al di là del risultato, è una grande prova di democrazia. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l’importanza di una riforma che avrebbe reso […]

Referendum, Salvini “Rimaniamo convinti che la giustizia debba migliorare” ROMA (ITALPRESS) – “Quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione. Rimaniamo convinti, come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine, che sia necessario migliorare il sistema della Giustizia. Anche per questo, il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione”. Così in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastutture e dei Trasporti, […]

Referendum, Schlein “Messaggio politico chiaro per il Governo” ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di un messaggio politico chiaro per la Meloni e per il governo che devono riflettere e ascoltare il Paese e quali sono le vere priorità”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa sul referendum.“Non è stato un voto di conservazione, ma consapevole che non […]

Cina, potenziata l’assistenza per i disturbi del sonno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Solo pochi anni fa, solo una manciata di pazienti si presentava alla clinica del sonno dell’Ospedale del Popolo della contea di Huimin, a Binzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Oggi quel numero è triplicato, con le visite annuali salite da circa 200 a 600. “Non è che improvvisamente più persone […]

Referendum, Nordio “Rispettiamo popolo sovrano, voto non politico” ROMA (ITALPRESS) – “Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall’articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale. Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la […]

Referendum, Conte “Voto politico, avviso di sfratto al Governo” ROMA (ITALPRESS) – “Quattro anni di governo, zero riforme. Il voto degli italiani è un segnale politico fortissimo, un avviso di sfratto al governo”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sul referendum.“Fino a qualche mese fa tutte le previsioni davano per scontata una robusta vittoria del […]

Referendum, Meloni “Occasione persa per modernizzare l’Italia, ma andiamo avanti” ROMA (ITALPRESS) – “La sovranità appartiene al popolo, e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il Governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. I cittadini hanno deciso […]

Referendum sulla giustizia, vince il No ROMA (ITALPRESS) – Ha vinto il No al referendum sulla riforma della giustizia. Quando sul sito Eligendo del Viminale sono disponibili i dati di 51.020 su 61.533 sezioni, il No è al 54,01%, il Sì al 45,99%.E’ del 58,93% l’affluenza, quando sono disponibili 61.528 sezioni su 61.533. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS).

Debora Massari “Lombardia tra legacy olimpica, turismo silver e accessibilità” MILANO (ITALPRESS) – Archiviate le Olimpiadi di Milano-Cortina, dalle quali ci si aspetta una importante legacy internazionale, Regione Lombardia ora punta forte sull’accessibilità e sul turismo silver, quello over 65. Lo ha detto l’assessore lombardo al Turismo, Debora Massari, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress. “Mentre l’Expo 2015 ci ha fatto conoscere a livello internazionale, le […]