Nasce a perugia il primo Nucleo Investigativo Regionale per Umbria e Marche

Alla Procura Generale nuova struttura per indagini penitenziarie

Sarà inaugurato il 17 giugno alle ore 11 il nuovo Nucleo Investigativo Regionale per Umbria e Marche, una struttura destinata a rafforzare l’attività investigativa nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria e che rappresenta una novità assoluta nel panorama nazionale.

La sede operativa del nuovo organismo sarà collocata all’interno della Procura Generale di Perugia, in spazi situati accanto all’Aula Goretti. L’iniziativa segna infatti il primo caso in Italia di un Nucleo Investigativo Regionale istituito presso una Procura Generale, configurandosi come un modello organizzativo innovativo destinato a sostenere e sviluppare le attività di polizia giudiziaria collegate al sistema penitenziario.

La nascita del N.I.R. è il risultato di un percorso condiviso tra la Procura Generale e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sviluppato attraverso un confronto istituzionale che ha ottenuto i necessari assensi ministeriali. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento degli strumenti investigativi e di coordinamento delle attività di contrasto ai fenomeni criminali che possono interessare l’ambiente carcerario e le sue connessioni con il territorio.

La nuova struttura opererà come articolazione territoriale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, organismo specializzato nelle attività investigative di competenza del Corpo. L’obiettivo è quello di garantire una presenza operativa più vicina alle esigenze del territorio di Umbria e Marche, favorendo una maggiore efficacia nell’acquisizione di informazioni, nel supporto alle indagini e nel coordinamento con le autorità giudiziarie.

Alla cerimonia inaugurale parteciperanno numerose autorità del mondo giudiziario, istituzionale e dell’amministrazione penitenziaria. Oltre al Procuratore Generale di Perugia e ai rappresentanti delle istituzioni locali, saranno presenti i Procuratori della Repubblica del distretto e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, Roberto Rossi.

Prenderanno parte all’evento anche Ernesto Napolillo, Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Liberato Gerardo Guerriero, Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per Umbria e Marche, Augusto Zaccariello, Direttore Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ed Ezio Antonio Giacalone, responsabile del Nucleo Investigativo Centrale.

Il programma della mattinata prevede inizialmente la scopertura della targa collocata all’ingresso della nuova sede operativa. Successivamente, all’interno dell’Aula Goretti, verrà formalizzata la nascita del Nucleo attraverso la firma del protocollo di collaborazione che ne disciplina l’istituzione e il funzionamento.

L’appuntamento proseguirà con un incontro con gli organi di informazione e con una riunione tecnica riservata ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte. L’avvio del Nucleo Investigativo Regionale costituisce un passaggio significativo nel rafforzamento della cooperazione tra magistratura e amministrazione penitenziaria e introduce un modello organizzativo che, per caratteristiche e collocazione, non trova precedenti nel sistema giudiziario italiano.

Con la nuova struttura, Perugia diventa il punto di riferimento di un’esperienza pilota destinata a operare su due regioni e a supportare le attività investigative specializzate della Polizia Penitenziaria, contribuendo al coordinamento delle azioni di contrasto ai fenomeni illeciti legati al contesto carcerario e alla tutela della sicurezza pubblica.