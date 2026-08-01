Musicista muore in hotel a Perugia, intossicata la compagna

Indagini sul monossido, evacuato l’albergo del centro storico

🚨 Tragedia nel centro storico di Perugia: un musicista di 55 anni è stato trovato morto in una stanza dell’Hotel Fortuna. Grave la compagna, trasferita in camera iperbarica a Ravenna. L’ipotesi principale è un’intossicazione da monossido di carbonio.

Tragedia in un albergo del centro storico

Un musicista di 55 anni originario del Lazio è stato trovato senza vita nella serata di venerdì all’interno di una stanza dell’Hotel Fortuna, nel centro storico di Perugia. Con lui si trovava la compagna, coetanea, rinvenuta ancora in vita ma in condizioni molto gravi. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, trasportata d’urgenza in ospedale e successivamente trasferita nella notte al centro iperbarico di Ravenna per le cure necessarie. L’episodio, scrive Francesca Marruco sul Corriere dell’Umbria, si è verificato in via Bonazzi, dove sono intervenuti vigili del fuoco, operatori sanitari e carabinieri dopo l’allarme lanciato dai colleghi dell’uomo, arrivati in città per una tournée musicale.

L’allarme dopo il mancato arrivo all’esibizione

Il cinquantacinquenne avrebbe dovuto esibirsi in serata insieme alla propria orchestra, ma non si è mai presentato all’appuntamento. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, scrive Marruco sul quoridiano, i colleghi hanno chiesto alla reception dell’albergo di verificare la situazione. Dopo ripetuti tentativi di contattare la stanza senza ottenere risposta, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno forzato la porta della camera, trovando il musicista ormai privo di vita e la compagna ancora cosciente ma in gravissime condizioni.

Ipotesi intossicazione da monossido di carbonio

Le prime verifiche hanno indirizzato gli accertamenti verso una possibile intossicazione da monossido di carbonio. Dopo il ritrovamento della coppia, i vigili del fuoco hanno avviato controlli approfonditi nell’intera struttura ricettiva per verificare la presenza del gas. Per motivi di sicurezza l’hotel è stato evacuato. Gli ospiti, compresi numerosi componenti dell’orchestra giunti nel frattempo sul posto, sono stati trasferiti in altre strutture alberghiere della città. Al termine dei sopralluoghi, i vigili del fuoco hanno rilevato che negli altri ambienti dell’albergo i livelli di monossido non risultavano elevati, elemento che rende necessario approfondire quanto accaduto esclusivamente nella stanza occupata dalla coppia.

Carabinieri e Procura al lavoro

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Perugia, intervenuti sotto il coordinamento della comandante Roberta Cozzolino. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli specialisti del Nucleo investigazioni scientifiche per effettuare tutti i rilievi tecnici richiesti dall’autorità giudiziaria. Le attività investigative sono coordinate dal sostituto procuratore Anna Maria Greco, presente durante il sopralluogo insieme alle forze dell’ordine per seguire i primi accertamenti.

La salma trasferita in medicina legale

Nel corso della serata il medico legale Anna Maria Verdelli ha eseguito una prima ispezione esterna sul corpo della vittima. Successivamente la salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Perugia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista dei successivi accertamenti, tra i quali potrebbe essere disposta l’autopsia. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore trascorse dal musicista. Secondo quanto emerso, l’uomo non avrebbe avuto contatti con gli altri componenti dell’orchestra a partire dal pomeriggio. La sua assenza ha destato preoccupazione soltanto al momento dell’esibizione, quando il gruppo ha constatato che non era arrivato sul luogo del concerto.

Proseguono gli accertamenti sulla dinamica

L’obiettivo delle indagini è chiarire con precisione cosa sia avvenuto nella stanza al terzo piano dell’hotel. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare le cause che hanno provocato il decesso del musicista e il grave stato di salute della compagna. Parallelamente proseguono gli approfondimenti tecnici sull’ambiente in cui si trovava la coppia, mentre gli esiti degli accertamenti medico-legali e delle verifiche effettuate dai vigili del fuoco saranno determinanti per chiarire l’origine della tragedia avvenuta nel cuore del centro storico di Perugia.