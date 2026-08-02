Motociclista amerino muore nelle Marche dopo l’impatto con capriolo

Leonardo Fontanieri aveva 46 anni, lascia moglie e figlio piccolo

Una tragedia della strada ha colpito l’Umbria nella tarda mattinata di domenica. Leonardo Fontanieri, 46 anni, residente a Fornole, frazione di Amelia, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 134, tra Visso e Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Il motociclista stava partecipando a un’escursione insieme ad altri centauri quando è rimasto coinvolto in un drammatico schianto provocato dall’improvviso attraversamento di un capriolo.

Lo schianto dopo l’attraversamento del capriolo

Come riportano CronacheMaceratesi.it e il TGR Umbria, il gruppo di motociclisti era composto da tre persone e stava percorrendo la provinciale che collega Visso a Castelsantangelo sul Nera. All’uscita di una curva, un capriolo ha improvvisamente attraversato la carreggiata.

I due compagni di viaggio sono riusciti a evitare l’animale, mentre Leonardo Fontanieri, in sella alla sua Yamaha, lo ha colpito in pieno. L’urto ha provocato la perdita del controllo della moto che, dopo aver investito il capriolo, è uscita di strada andando a schiantarsi violentemente contro un albero. Anche l’animale è morto nell’impatto.

Inutili i soccorsi, indagini dei carabinieri

Secondo quanto riferisce l’Ansa, l’incidente si è verificato intorno alle 11. A dare l’allarme sono stati gli amici che stavano viaggiando con il motociclista.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Visso, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne, morto a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Come ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Camerino e riportato dall’Ansa, il motociclista non avrebbe avuto alcuna possibilità di evitare il capriolo, comparso improvvisamente sulla carreggiata all’uscita della curva.

Una vita spezzata durante una gita in moto

Secondo quanto riportano CronacheMaceratesi.it e il TGR Umbria, Leonardo Fontanieri era molto conosciuto tra Amelia e Terni. Appassionato di motociclismo e di sport, lavorava per l’agenzia di sicurezza AF Service e collaborava anche con un’impresa del settore estrattivo.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nelle comunità dell’Amerino e del Ternano, suscitando profondo cordoglio tra amici, colleghi e conoscenti.

Il dolore della famiglia

Leonardo Fontanieri lascia la moglie Francesca e il figlio Nicolò, di appena cinque anni. La sua scomparsa ha profondamente colpito quanti lo conoscevano e condividevano con lui la passione per le due ruote.

La tragedia riaccende anche l’attenzione sul pericolo rappresentato dall’attraversamento improvviso della fauna selvatica lungo le strade dell’Appennino tra Umbria e Marche, dove episodi di questo tipo possono trasformarsi in incidenti dalle conseguenze drammatiche, soprattutto per chi viaggia in motocicletta. In questo caso, secondo le ricostruzioni pubblicate da CronacheMaceratesi.it, dal TGR Umbria e dall’Ansa, la comparsa improvvisa del capriolo non avrebbe lasciato alcun margine di manovra al motociclista, trasformando una domenica trascorsa tra amici in una tragedia che ha sconvolto due regioni.