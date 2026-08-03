L’inferno al pronto soccorso dopo la strage sulla Terni-Rieti

Ospedale in emergenza tra feriti gravi e familiari in attesa ansia

🚨Dopo la tragedia sulla Terni-Rieti il pronto soccorso del Santa Maria affronta ore drammatiche. Medici, infermieri e psicologi assistono decine di feriti e familiari. Due pazienti restano in condizioni gravissime. Una comunità intera è sotto shock.

L’emergenza travolge il pronto soccorso

Il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni si è trasformato in poche decine di minuti nel centro operativo della risposta sanitaria alla tragedia avvenuta lungo la superstrada Terni-Rieti, dove hanno perso la vita sei persone e decine sono rimaste ferite.

L’arrivo in sequenza delle ambulanze ha imposto l’attivazione immediata delle procedure previste per gli eventi con numerosi coinvolti. Undici feriti sono stati trasferiti nella struttura ternana, mentre altri pazienti sono stati distribuiti negli ospedali di Perugia, Foligno e Roma per evitare il sovraccarico di un solo presidio sanitario.

Tra i ricoverati vi erano pazienti con lesioni di estrema gravità. Uno di loro, nonostante ogni tentativo dei sanitari, è deceduto poco dopo il ricovero, portando a sei il numero complessivo delle vittime della tragedia.

Medici richiamati e sale operatorie pronte

L’intero ospedale si è mobilitato per affrontare una situazione eccezionale. Sono rientrati in servizio medici e infermieri, compresi professionisti che non erano in turno o in reperibilità. Contestualmente sono state predisposte le sale operatorie per gli interventi chirurgici ritenuti urgenti.

Secondo quanto spiegato dal direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, Giorgio Parisi, il personale è riuscito a riorganizzarsi in tempi molto rapidi. Nel giro di circa venti minuti sono state costituite équipe dedicate all’assistenza dei feriti più gravi, composte complessivamente da medici e infermieri specializzati.

L’obiettivo prioritario è stato quello di garantire cure tempestive ai pazienti con condizioni più critiche, mantenendo nello stesso tempo operativo il servizio di emergenza territoriale.

Psicologi accanto ai familiari nelle ore più difficili

Oltre all’assistenza sanitaria, l’emergenza ha richiesto anche un importante sostegno psicologico.

Una psicologa è stata impegnata fin dalle prime fasi nell’assistenza ai familiari e ai superstiti, chiamata ad affrontare momenti di estrema sofferenza. Tra le situazioni più delicate vi è stata quella di una donna e della figlia che cercavano notizie del proprio congiunto, senza sapere che l’uomo era tra le persone decedute nell’impatto.

La comunicazione delle notizie più dolorose ai parenti delle vittime ha rappresentato uno degli aspetti più complessi della gestione dell’emergenza. In quelle ore il personale sanitario ha dovuto affiancare al lavoro clinico anche un difficile compito umano, offrendo sostegno a chi attendeva risposte sulle condizioni dei propri cari.

Feriti gravissimi e una bambina tra i ricoverati

All’interno del pronto soccorso sono rimasti ricoverati due pazienti in condizioni gravissime, classificati con codice rosso, mentre altri quattro feriti hanno riportato traumi multipli ed erano stati valutati con codice arancione.

Tra i pazienti assistiti figurava anche una bambina di quattro anni, coinvolta nell’incidente mentre viaggiava con la madre. La piccola, pur non essendo tra i casi più gravi, è arrivata in ospedale profondamente scossa dall’accaduto.

Completavano il quadro clinico un paziente classificato con codice azzurro e due con codice verde, persone che avevano riportato contusioni e lesioni meno severe, comprese ferite provocate dalle schegge generate nell’impatto tra il pullman, il camper e le altre vetture coinvolte.

Attese, lacrime e paura anche fuori dalle sale

L’emergenza ha coinvolto non soltanto i feriti ma anche chi si trovava già all’interno dell’ospedale per altri motivi.

Nella sala d’attesa si sono alternate scene di forte tensione, come scirvono Nicoletta Gigli e Corso Viola di Campalto sul Messaggero, con parenti in cerca di informazioni e persone che assistevano all’arrivo continuo dei mezzi di soccorso. L’atmosfera è stata segnata da apprensione, pianti e lunghi momenti di attesa, mentre il personale continuava senza sosta le attività assistenziali.

Molti dei feriti dimessi dopo le prime cure hanno trovato sistemazione temporanea in una struttura ricettiva della città, mentre alcuni loro familiari restavano ricoverati in condizioni molto serie.

Prima applicazione del nuovo piano regionale

L’emergenza ha rappresentato la prima applicazione del nuovo piano regionale predisposto per affrontare incidenti con numerosi feriti e vittime.

Il sistema ha consentito di distribuire i pazienti tra diversi ospedali e di organizzare l’impiego delle ambulanze senza compromettere la copertura del servizio di emergenza sul territorio.

Al Santa Maria di Terni era presente anche il direttore generale Andrea Casciari, affiancato dal dirigente medico della direzione sanitaria Massimo Rizzo, per coordinare le attività e supportare il personale impegnato nella gestione di una delle giornate più difficili vissute dal presidio ospedaliero negli ultimi anni. L’intervento coordinato delle diverse professionalità ha permesso di affrontare un evento eccezionale, caratterizzato da un elevato numero di vittime e feriti, confermando la capacità organizzativa della rete sanitaria regionale davanti a una delle più gravi emergenze stradali registrate sul territorio.