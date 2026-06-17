Incidente stradale morto 58 enne sulla 318, rotatoria per Petrignano

Scontro frontale all’uscita verso Petrignano di Assisi

Lo schianto alle 19,30 alla rotatoria

Incidente stradale morto 58 enne – Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale avvenuto sulla strada statale 318, all’altezza dell’uscita che conduce verso Petrignano di Assisi, in provincia di Perugia. L’impatto è avvenuto in prossimità della rotatoria che smista il traffico verso la frazione del comune assisano, un punto di snodo abitualmente percorso da numerosi veicoli.

Le cause precise che hanno determinato il frontale – alle 19,30 – sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi del caso. Le indagini sono finalizzate a ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità.

Soccorsi e rilievi

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per l’uomo di 58 anni non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate letali. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto della 318 interessato ha subìto rallentamenti e modifiche temporanee alla circolazione durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale.

Un asse viario ad alto rischio

La statale 318 di Valfabbrica, che collega Perugia ad Ancona attraversando il territorio umbro, è un’arteria su cui negli anni si sono verificati numerosi sinistri. Il tratto in prossimità degli svincoli, dove le velocità tendono a variare bruscamente e la manovra di uscita può generare situazioni di pericolo, è storicamente tra i più critici dell’intero percorso.

L’area della rotatoria di Petrignano di Assisi, in particolare, è già stata teatro in passato di incidenti anche gravi, confermando la necessità di massima attenzione da parte degli automobilisti in transito.

L’ennesima vittima della strada in Umbria

La tragedia si aggiunge a un bilancio già pesante per la sicurezza stradale in Umbria nel corso del 2026. La regione ha registrato nelle ultime settimane diversi episodi gravi sulle principali arterie provinciali e statali, alimentando il dibattito sull’adeguatezza delle infrastrutture e sulla necessità di interventi mirati per ridurre il numero delle vittime.

Le autorità competenti proseguono nell’attività di accertamento. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota ufficialmente in attesa della notifica ai familiari. La Procura della Repubblica potrebbe aprire un fascicolo per ricostruire le responsabilità del sinistro.