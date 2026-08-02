Incendio sul Monte Puriggia, fiamme sotto controllo a Sellano

Rogo boschivo forse causato da un fulmine, interviene elicottero
Incendio boschivo sul versante est del Monte Puriggia, a Sellano. Le fiamme, forse provocate da un fulmine, hanno interessato una vasta area impervia. In azione Vigili del Fuoco, Agenzia Forestale ed elicottero. Rogo ora sotto controllo.
Intervento nel tardo pomeriggio sul Monte Puriggia
Un incendio boschivo è divampato nel tardo pomeriggio di oggi lungo il versante est del Monte Puriggia, in località Sterpare di Sellano, richiedendo un articolato intervento delle squadre di emergenza. Le fiamme hanno iniziato a svilupparsi intorno alle ore 18, interessando una porzione di territorio montano particolarmente difficile da raggiungere.
Secondo le prime informazioni disponibili, l’origine del rogo potrebbe essere riconducibile alla caduta di un fulmine, anche se le cause sono ancora in fase di valutazione.
Area impervia e intervento coordinato
Le operazioni di spegnimento si sono svolte in un contesto particolarmente complesso, poiché l’area interessata dall’incendio è raggiungibile soltanto attraverso una carrareccia di montagna. Questa condizione ha reso necessario un coordinamento costante tra le squadre impegnate a terra e i mezzi aerei.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Norcia, i Vigili del Fuoco volontari di Sellano e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia.
Numerosi mezzi impiegati nelle operazioni
Per contenere l’avanzata delle fiamme sono stati mobilitati diversi mezzi di soccorso, tra cui l’APS di Norcia, il modulo pick-up di Norcia, l’APS di Sellano, il modulo di Sellano e una campagnola con modulo antincendio dell’Agenzia Forestale della Valnerina.
Da circa un’ora è inoltre operativo un elicottero antincendio, impegnato nell’effettuare numerosi lanci d’acqua sulle aree maggiormente interessate dal fronte del fuoco, a supporto del lavoro svolto dalle squadre presenti sul terreno.
Fiamme contenute grazie ai soccorsi
L’incendio risulta attualmente sotto controllo, risultato ottenuto grazie all’azione congiunta del personale impegnato a terra e del mezzo aereo. Le operazioni proseguono per completare la bonifica dell’area interessata e scongiurare eventuali riprese delle fiamme.
L’intervento resta in corso con il presidio delle squadre operative, mentre continua il monitoraggio della zona boschiva interessata dal rogo.
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