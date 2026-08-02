Incendio sul Monte Puriggia, fiamme sotto controllo a Sellano

Messina, tre indagati nell’inchiesta della Procura per il crollo a Pistunina MESSINA (ITALPRESS) – Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul crollo della palazzina avvenuto il 30 luglio in località Pistunina, nella zona sud di Messina. A renderlo noto è la Procura della Repubblica, che ha precisato come, allo stato delle indagini, vengano ipotizzati i reati di omicidio colposo, rimozione od […]

Messina, recuperata terza vittima del crollo a Pistunina MESSINA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì è crollata una palazzina. I vigili del fuoco, impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno recuperato il corpo di una terza vittima. Si tratta di una donna. Proseguono, intanto, le operazioni […]

Cina, economia di Hong Kong in crescita del 4,3% nel secondo trimestre HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo (PIL) reale di Hong Kong è cresciuto del 4,3% su base annua nel secondo trimestre del 2026, secondo le stime preliminari pubblicate ieri dal governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR).L’incremento ha registrato un rallentamento rispetto alla crescita del 5,9% rilevata nel primo trimestre, […]

Agli Europei Pelati e Ruggiero di bronzo nel doppio misto libero Seconda medaglia a Parigi per gli azzurri del nuoto artistico.

Basket 3×3, Riccione ospita le Finals del circuito Italia RICCIONE (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina la fase finale dell’Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato al basket 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.Partito da Alba (CN) il 30 maggio, il tour ha attraversato in due mesi 19 Regioni italiane con oltre 130 tornei, tra Circuito […]

LA Uefa attacca “La Fifa ha perso la nostra fiducia” L'organismo di Ceferin accoglie con favore la decisione di ritirare il progetto Ffe

Immigrazione, Meloni “La difesa delle frontiere Ue è una responsabilità comune” ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all’immigrazione clandestina. Per questo l’Italia ha promosso, insieme alla Danimarca, una lettera sottoscritta da 22 Stati membri dell’Unione europea, che chiede un’azione comune per rafforzare le frontiere esterne, contrastare l’immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di esseri […]

Meloni si conferma leader sui social a luglio, cresce Vannacci ROMA (ITALPRESS) – La premier Giorgia Meloni si conferma protagonista della comunicazione politica italiana sui social. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Leader Trend di Arcadia realizzato in esclusiva per Italpress. Nel mese di luglio emergono tre evidenze principali. La prima riguarda la nuova e significativa crescita degli account di Giorgia Meloni. La seconda è […]

Il passo indietro della Fifa “Il progetto Ffe non sarà portato avanti” "Si sono create divisioni, noi vogliamo unire e migliorare", ha spiegato Infantino