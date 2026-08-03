Ferito 58enne resta in terapia intensiva dopo incidente Terni Rieti

Tuffi, Pellacani oro europeo nel trampolino 1 metro PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Chiara Pellacani medaglia d’oro nel trampolino 1 metro agli Europei di tuffi di Parigi. L’azzurra conduce la gara sin dall’inizio e allunga sulle inseguitrici tra la quarta e la quinta rotazione, chiudendo con un totale di 298.90 punti. La 23enne romana, oro nel trampolino 3 metri in coppia con Matteo Santoro […]

Tragico incidente sulla Rieti-Terni, 6 morti e 26 feriti ROMA (ITALPRESS) – Sei morti e 26 i feriti: è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Rieti-Terni, nella zona di Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. A scontrarsi sono stati un camper, un pullman e alcune auto.I feriti sono stati trasportati da Ares 118 all’ospedale […]

Tuffi, Santoro-Pellacani oro europeo nel trampolino 3 metri PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Santoro e Chiara Pellacani medaglia d’oro nel trampolino 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi. Gli azzurri, campioni mondiali in carica a Singapore 2025, dominano la gara e chiudono con un totale di 305.85 punti al termine delle cinque rotazioni. Prova magistrale di Santoro e Pellacani, che precedono la […]

Sincro, Pelati e Ruggiero argento europeo nel duo misto tecnico PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero medaglia d’argento nel duo misto tecnico agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Dopo il bronzo nel misto libero, gli azzurri fanno il bis totalizzando 229.0092 punti con una routine completamente nuova – e preparata appositamente per la rassegna francese – intitolata “Guarda! E’ amore”, e […]

Agricoltura, piano Cina per rafforzare coop approvvigionamento/commercializzazione PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano quinquennale a favore del proprio sistema nazionale di cooperative di approvvigionamento e commercializzazione, con l’obiettivo di rafforzare i servizi agricoli e garantire la sicurezza alimentare nel periodo 2026-2030. Secondo la Federazione nazionale cinese delle cooperative di approvvigionamento e commercializzazione, il piano delinea 18 compiti principali […]

Ceuta, Papa “Si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti” ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a seguire con preoccupazione l’allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d’Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia”. Così Papa Leone XIV, dopo il primo Angelus di agosto, come riporta Vatican News, esprimendo la sua preoccupazione nel seguire il dramma delle decine di migliaia […]

Strage Bologna, Mattarella “Ha inciso segno profondo nella storia della Repubblica” ROMA (ITALPRESS) – “Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Il dolore infinito per tante vittime inermi, donne, uomini, bambini; la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari; lo sgomento per la distruzione portata nel […]

Iran, Trump “Ritiro attacco su richiesta di Teheran e altri Paesi, ora accordo” ROMA (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell’Iran, con livelli di terrore militare, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, l’Iran e altri Paesi mediorientali ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco, in quanto i parametri di un accordo sono stati concordati. Questo […]

Messina, tre indagati nell’inchiesta della Procura per il crollo a Pistunina MESSINA (ITALPRESS) – Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul crollo della palazzina avvenuto il 30 luglio in località Pistunina, nella zona sud di Messina. A renderlo noto è la Procura della Repubblica, che ha precisato come, allo stato delle indagini, vengano ipotizzati i reati di omicidio colposo, rimozione od […]