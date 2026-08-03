Ferito 58enne resta in terapia intensiva dopo incidente Terni Rieti

Cinquantottenne in prognosi riservata all’ospedale di Perugia
🚑 Restano gravissime le condizioni del 58enne coinvolto nel drammatico incidente sulla Terni-Rieti. Ricoverato all’ospedale di Perugia in prognosi riservata, è assistito in Terapia Intensiva. Attivato il supporto psicologico ai familiari.
Condizioni ancora estremamente critiche
Restano molto gravi le condizioni del paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato all’Azienda Ospedaliera di Perugia dopo il grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri lungo la strada Terni-Rieti. La Direzione Sanitaria dell’ospedale Santa Maria della Misericordia ha diffuso un aggiornamento sulle sue condizioni cliniche, confermando che l’uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata presso la Terapia Intensiva.
Il paziente è seguito dall’équipe della struttura diretta dal professor Edoardo De Robertis, dove proseguono senza interruzioni le cure intensive previste per affrontare il delicato quadro clinico.
Grave trauma cranico e ventilazione meccanica
Secondo quanto comunicato dalla Direzione Sanitaria, il cinquantottenne ha riportato un grave trauma cranico. Le sue condizioni vengono definite ancora critiche. L’uomo è in vita, ma necessita di ventilazione meccanica ed è mantenuto in sedazione farmacologica.
Il personale sanitario sta applicando tutte le specifiche terapie intensive richieste dalla situazione clinica, monitorando costantemente l’evoluzione delle sue condizioni. Al momento non vengono segnalati miglioramenti tali da consentire una modifica della prognosi, che resta riservata.
Supporto psicologico ai familiari
Accanto all’assistenza sanitaria, l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha attivato anche un servizio di supporto psicologico rivolto ai familiari del paziente. La misura è stata predisposta per offrire sostegno durante una fase particolarmente delicata, caratterizzata dall’incertezza legata all’evoluzione del quadro clinico.
L’iniziativa rientra tra i servizi messi a disposizione della struttura ospedaliera per accompagnare i familiari dei pazienti ricoverati in condizioni di particolare gravità.
Nuovi aggiornamenti solo in caso di variazioni
La Direzione Sanitaria ha precisato che eventuali ulteriori comunicazioni saranno diffuse esclusivamente qualora si registrino significative variazioni dello stato clinico del paziente. Fino ad allora, il ricovero proseguirà nella Terapia Intensiva dell’ospedale di Perugia con il costante monitoraggio dei parametri vitali e la prosecuzione delle cure specialistiche.
L’uomo rimane quindi ricoverato in prognosi riservata, mentre il personale sanitario continua a garantire tutta l’assistenza necessaria prevista per un paziente con un trauma cranico di tale gravità.
Commenta per primo