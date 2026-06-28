Emergenza caldo in Umbria: temperature record oltre i 40 gradi

Asfalto bagnato a Terni e fioritura ridotta a Castelluccio

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Il territorio umbro affronta una severa ondata di calore nel mese di giugno, con la colonnina di mercurio che ha oltrepassato la soglia dei quaranta gradi in diverse aree regionali.

L’eccezionale innalzamento termico sta condizionando pesantemente la vita quotidiana nei centri urbani e sta mostrando ripercussioni evidenti anche sulle zone montane dell’Appennino. Le ore notturne non garantiscono il consueto refrigerio, poiché le temperature minime si mantengono stabilmente al di sopra dei venticinque gradi, in particolare nei territori comunali di Terni, Spoleto e Città della Pieve, alimentando una condizione di perenne disagio per la popolazione locale.

Interventi straordinari sulle strade di Terni

Per contrastare il surriscaldamento del tessuto urbano e limitare il forte riverbero termico generato dalla pavimentazione stradale, l’amministrazione comunale di Terni ha attivato un piano d’emergenza. L’ente locale ha conferito un mandato ufficiale all’azienda Asm e al corpo dei Vigili del Fuoco per avviare un servizio straordinario di bagnatura dell’asfalto. I mezzi preposti stanno irrorando grandi quantità d’acqua lungo le principali arterie viarie cittadine, nel tentativo di mitigare le temperature superficiali e offrire un parziale sollievo ai residenti che si trovano a circolare nel centro abitato.

Assistenza per le fasce fragili della popolazione

Le persistenti giornate caratterizzate da temperature estreme stanno mettendo a dura prova la cittadinanza, con particolare riferimento ai soggetti della terza età e alle persone affette da fragilità sanitarie. Numerose municipalità della regione si sono attivate per strutturare una rete di protezione sociale immediata. Sono stati predisposti servizi gratuiti di accompagnamento per le necessità quotidiane e sono stati attivati appositi numeri telefonici di riferimento. Attraverso questi canali dedicati, i cittadini possono richiedere informazioni utili o segnalare tempestivamente situazioni di grave difficoltà o isolamento.

Pressione sulle strutture sanitarie regionali

Il prolungato picco di calore ha generato un incremento dei transiti nei pronto soccorso degli ospedali umbri. La situazione attuale, sebbene descriva un aumento degli accessi, si mantiene comunque in linea con i dati medi registrati nello stesso periodo epidemiologico degli anni passati. Le strutture ospedaliere riferiscono che la stragrande maggioranza dei pazienti che richiede cure e assistenza è composta da individui anziani. Le diagnosi più frequenti riscontrate dai medici riguardano severi stati di disidratazione acuta, spesso associati e aggravati da patologie croniche preesistenti nei soggetti soccorsi.

Gli effetti della siccità a Castelluccio

Gli effetti della fiammata africana e della concomitante assenza di precipitazioni si estendono ben oltre le aree di pianura, raggiungendo le quote più elevate della regione. Sull’altopiano di Castelluccio di Norcia, situato a circa milletrecento metri di altitudine, la celebre fioritura stagionale mostra quest’anno tonalità decisamente meno vivaci e colori più spenti rispetto alla norma. Il fenomeno è causato direttamente dalla prolungata siccità e dalle temperature anomale che hanno toccato i trenta gradi in alta quota, accelerando il deperimento della vegetazione montana.