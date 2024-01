Chiusura temporanea A1 Milano-Napoli incendio chiama mezzo pesante

Chiusura A1 Milano-Napoli – Un incidente ha portato alla chiusura temporanea della A1 Milano-Napoli. Poco prima delle ore 19:30, un tratto dell’autostrada compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze è stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 419.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il soccorso meccanico. Anche il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia è arrivato sul posto per gestire la situazione. Attualmente, si registra una coda di 7 km in direzione Firenze.

Per gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia un percorso alternativo. È consigliabile uscire a Orte, percorrere la E45 verso Perugia, seguire il Raccordo Perugia-Siena per raggiungere il casello di Valdichiana e da lì riprendere l’A1 verso Firenze.

Per coloro che hanno già superato Orte, dopo l’uscita obbligatoria a Fabro, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria verso Chiusi per rientrare in autostrada verso Firenze.

Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della manutenzione dei veicoli. È fondamentale che tutti i conducenti controllino regolarmente le condizioni dei loro veicoli per prevenire incidenti come questo. Inoltre, è importante seguire sempre le indicazioni stradali e i consigli di viaggio forniti dalle autorità in caso di incidenti o chiusure stradali. La sicurezza di tutti gli utenti della strada è una priorità assoluta.