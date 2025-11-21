Cane intrappolato salvato dai Vigili del fuoco a Spoleto

Operazione complessa con escavatore e unità speciali da Terni

Cane intrappolato – Un intervento di soccorso straordinario ha visto impegnati i Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto nella frazione di Uncinano, dove un cane era rimasto bloccato all’interno di un cunicolo scavato da un istrice. L’animale, incapace di liberarsi autonomamente, ha richiesto un’operazione articolata che ha coinvolto più reparti e mezzi specializzati.

La squadra locale, giunta sul posto immediatamente dopo l’allarme, ha avviato le prime manovre di ricerca. Considerata la difficoltà del terreno e la profondità del cunicolo, è stato richiesto il supporto del Comando Centrale di Perugia, che ha inviato un’unità dotata di strumentazioni avanzate per individuare con precisione la posizione dell’animale.

La complessità dell’operazione ha reso necessario l’arrivo del Gruppo Operativo Speciale (GOS) – Nucleo Movimento Terra da Terni, che ha messo in campo un escavatore per raggiungere il punto critico senza compromettere la sicurezza del cane. L’azione coordinata tra le diverse squadre ha permesso di procedere con cautela, evitando crolli e garantendo la stabilità del terreno.

Dopo ore di lavoro, il cane è stato finalmente estratto e riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute. L’episodio ha evidenziato la prontezza e la professionalità dei Vigili del fuoco, capaci di affrontare situazioni insolite con rapidità e competenza. L’intervento ha suscitato grande sollievo nella comunità locale, che ha seguito con apprensione l’evolversi delle operazioni.

La vicenda sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale del corpo dei Vigili del fuoco, chiamato non solo a fronteggiare incendi e calamità, ma anche a garantire la tutela degli animali e la sicurezza del territorio. La sinergia tra i diversi comandi ha dimostrato l’efficacia di una rete operativa che, anche in contesti complessi, riesce a portare a termine missioni delicate con esito positivo.

