Cammina a fianco della linea ferrata mentre passa il treno, ferita 91enne

I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti a Marmore lungo la ferrovia per soccorrere una donna 91enne che, per cause ancora da verificare, stava camminando di fianco la strada ferrata. Lo spostamento d’aria del passaggio del treno della linea Aquila-Terni l’ha fatta cadere. Difficoltoso, per la natura impervia del terreno, il recupero della persona che è stata poi presa in cura dal personale 118. Sul posto anche Carabinieri e Polfer.