Blitz dei Carabinieri delle Marche a Rivotorto di Assisi, ci sarebbero arresti

Blitz dei carabinieri delle Marche a Rivotorto di Assisi. Erano da poco passate le 20,30 di ieri quando, prima in borghese – sembra con tanto di mefisto in testa – e poi con abiti di ordinanza, una ventina di militari dell’Arma hanno fatto irruzione in una abitazione in via Renaiola. Operazione velocissima e quanto mai determinata. All’interno della casa pare ci fossero alcuni stranieri di origine albanese.

Niente droga, quindi, almeno così sembrerebbe

Con un blitz, degno di film d’azione, i militari sono arrivati, sono entrati nella casa, hanno bloccato e arrestato un po’ di persone, forse una decina, per poi portare via del materiale, pare si tratti di arnesi da scasso. Niente droga, quindi, almeno così sembrerebbe.

I Carabinieri sono stati velocissimi e determinati

Una operazione che, lo ripetiamo, non sarebbe durata più di un’ora e che, velocemente com’era cominciata, è finita. Il commando delle Fiamme d’Argento avrebbe portato via anche due auto che si trovavano all’esterno della casa. Nell’irruzione i Carabinieri hanno controllato tutti i locali attorno alla casa, il garage, la zona della caldaia e la cantina.

Una banda di scassinatori

Una banda di scassinatori, o peggio ancora, di pericolosi rapinatori? Non lo sappiamo, dai Carabinieri non arriva nessuna conferma, né comunicazioni di sorta.

Banda attiva anche nelle Marche?

Ci si domanda anche se, nel caso si tratti di una organizzazione malavitosa vera e propria, possa essere stata protagonista dei frequentissimi raid ladreschi effettuati in negozi, abitazioni e ville di tutta l’Umbria. Dato che l’operazione è partita dai Carabinieri delle Marche non è escluso che i presunti ladri possano aver colpito anche nella vicina terra marchigiana.

L’irruzione, perché no, potrebbe anche avere dei collegamenti con la famigerata Audi che speronò l’auto della polizia a San Martino in Campo e di cui si è tornato a parlare per degli arresti effettuati a Roma.

Di sicuro è che l’operazione dei Militari risponde ad una azione programmata, forse anche da parecchio tempo. E non è escluso, quindi, che l’albanese, l’unico che abitava in via Renaiola, sia stato posto sotto controllo da tempo e che il blitz sia scattato proprio la sera (ieri ndr) in cui a casa sua c’erano altri suoi amici e forse anche il fratello.

Controllato da tempo

Non si esclude che gli investigatori dell’Arma abbiano utilizzato anche delle telecamere posizionate e nascoste all’esterno della casa per monitorare spostamenti del cittadino della “Terra delle Aquile“. Magari cercando anche di filmare eventuali visite che il soggetto riceveva nell’abitazione dove era in affitto.

Persona ricca in Albania

Lo straniero in questione pare che in Albania sia un persona molto nota, un uomo che avrebbe dei possedimenti e forse anche un albergo.