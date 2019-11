Arriva l’Esercito a Fontivegge l’ annuncio del senatore Simone Pillon

«Arriverà l’esercito, con l’operazione “strade sicure”. che è stata formalmente richiesta alla Prefettura di Perugia e a breve ci sarà una camionetta o forse anche due qua davanti, per garantire una bolla di sicurezza, di tranquillità per i cittadini per bene e onesti». Lo ha annunciato il senatore della Lega, Simone Pillon, che insieme all’assessore Luca Merli hanno partecipato ad un incontro a Fontivegge, organizzato dal gruppo Facebook Progetto Fontivegge. La sede regionale della lega sarà aperta a Fontivegge, e per l’esattezza, sarà in via del Macello. La nuova base leghista sarà aperta nei prossimi giorni.

«Un segnale – ha detto Pillon – affinché non sia più il luogo del degrado, ma ricominciamo a portare le persone per bene nel quartiere di Fonteivegge, intorno alla stazione via del Macello e dintorni. Partiranno anche i lavori, finalmente, del bando periferie».

E proprio mentre si stava parlando del futuro del quartiere, ironia della sorte, un’altra rissa – forse per questioni di droga, è scoppiata tra stranieri in fondo a piazza del bacio e della quale diamo conto nel nostro articolo di apertura.

«Una sera – racconta Simone Pillon – stavo tornando in treno e sono arrivato a Fontivegge. Alcune giovani mi han chiesto se potevano scendere con me, e ho capito la loro paura quando sono sceso e ho visto dei ceffi da non credere». Questo il suo commento sull enotti di Fontivegge, il quartiere più difficile della città.