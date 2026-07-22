Allarme sicurezza dopo due episodi ravvicinati violenti al Bellocchio

Paura tra lavoratori e residenti, richiesti più controlli nell’area

🚨 Due episodi ravvicinati hanno riacceso l’allarme sicurezza nell’area del Bellocchio, a Perugia. Residenti, commercianti e lavoratori raccontano giornate segnate da tensione, paura e presenze ritenute minacciose, chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio.

Clima di forte tensione nella piastra commerciale

Momenti di forte apprensione hanno caratterizzato le ultime ore nell’area commerciale del Bellocchio, a Perugia, dove due episodi avvenuti nel corso della stessa giornata hanno alimentato la preoccupazione di commercianti, lavoratori e residenti. L’area, situata alle spalle di Fontivegge e frequentata quotidianamente da utenti di negozi, uffici e famiglie, è al centro di un crescente allarme legato alla percezione di insicurezza. Le testimonianze raccolte descrivono un contesto segnato da episodi di tensione, dalla presenza costante di persone ritenute riconducibili allo spaccio e da una situazione che, secondo chi vive il quartiere, sarebbe peggiorata negli ultimi giorni. E’ quanto riporta oggi il Messaggero dell’Umbria. A poca distanza dalla zona interessata dagli episodi si trova anche un’area verde frequentata da bambini e famiglie, elemento che contribuisce ad aumentare la preoccupazione di chi opera e risiede nel quartiere.

Ragazza ferita inseguita in pieno giorno

Il primo episodio si sarebbe verificato nella mattinata di ieri. Secondo la testimonianza di una lavoratrice della zona, una giovane donna sarebbe stata vista mentre cercava di allontanarsi da un uomo che la stava inseguendo. La ragazza presentava un braccio visibilmente insanguinato e, sempre secondo il racconto della testimone, tentava di respingere l’uomo mentre chiedeva aiuto. La stessa testimonianza riferisce ulteriori particolari sulla scena osservata, che hanno aumentato lo stato di allarme tra le persone presenti nell’area commerciale.

Nuovo intervento nel pomeriggio

Nel corso del pomeriggio, poco dopo le 17, la situazione avrebbe registrato un nuovo momento di tensione. Una seconda donna sarebbe stata affrontata nei pressi dell’area verde e avrebbe iniziato a gridare chiedendo aiuto, attirando l’attenzione delle persone presenti nelle attività commerciali vicine. Le urla hanno indotto commercianti e lavoratori a richiedere nuovamente l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate per la seconda volta nell’arco della stessa giornata. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i due episodi sarebbero riconducibili allo stesso individuo.

Commercianti e dipendenti raccontano il clima di paura

Le testimonianze raccolte tra chi lavora nella piastra commerciale descrivono un contesto percepito come sempre più difficile, caratterizzato dalla presenza costante di un gruppo composto da quattro o cinque giovani che stazionerebbe abitualmente nella zona. Secondo i lavoratori, questa presenza contribuirebbe ad alimentare un diffuso senso di insicurezza, soprattutto durante le ore di chiusura delle attività. Una dipendente racconta che, al termine del turno di lavoro, le colleghe eviterebbero di raggiungere da sole il parcheggio sotterraneo, preferendo farsi accompagnare dai colleghi uomini per timore di possibili situazioni di pericolo.

Valutata anche la vigilanza privata

Il clima di preoccupazione starebbe spingendo alcune attività presenti nell’area a valutare ulteriori misure di sicurezza. Tra le ipotesi prese in considerazione vi sarebbe l’attivazione di servizi di vigilanza privata, destinati a garantire maggiore tutela sia ai dipendenti sia alla clientela. Residenti, lavoratori e commercianti chiedono nel frattempo un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e controlli più frequenti nell’area del Bellocchio, affinché venga ristabilita una condizione di sicurezza percepita come compromessa dagli episodi degli ultimi giorni. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti in merito ai fatti descritti né informazioni sugli eventuali sviluppi investigativi collegati agli episodi segnalati.