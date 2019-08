A San Rufino ad Assisi, l’ultimo saluto ad Alberto Sironi

Svolti i funerali di Alberto Sironi, regista della serie Tv ‘Montalbano’, nel Duomo di San Rufino ad Assisi, città che lo aveva accolto grazie anche alle origini della moglie. Aveva 79 anni.

“Ha vissuto pienamente innanzitutto la sua condizione di marito e padre e dopo di regista. Per famiglia intendeva il felice e gioioso mantenimento del contatto con zii e zie, nipoti e quanto allargasse il concetto stesso di famiglia”.

Le parole che sgorgano dall’omelia, in una chiesa affollata non solo di parenti e amici, ma anche autorità, media, e amanti della Serie Rai che dal personaggio di Camilleri (ancora vivo il suo ricordo), ha dato vita ad un’appuntamento che dalla Sicilia ha conquistato l’Italia.

Il Sindaco Stefania Proietti, commossa dà il suo ultimo saluto ringraziando “un uomo che è entrato in punta di piedi nella comunità assisana con la sua dolce cultura che non era saccenza ma voglia di condivisione e che grazie al suo garbo ha saputo conquistare tutti.

Lo dimostra la presenza di tante istituzioni in questa mattinata di cordoglio in cui Assisi lo ringrazia per quanto fatto per l’Umbria, insieme alla moglie il cui sostegno a tutte le iniziative non è mai mancato”.

Partecipe dell’intera cerimonia funebre, Luca Zingaretti, famoso interprete di Salvo Montalbano. Non è mancato neanche Flavio Insinna, noto presentatore nonché attore. (Carmine D’Argenio)