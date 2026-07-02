Branciaroli porta in scena Dan Fante al Festival di Spoleto 2026

Debutta al Caio Melisso la commedia nera tra ironia e drammi

Il Festival dei Due Mondi ospita in prima assoluta lo spettacolo “Don Giovanni e il suo pitbull”, tratto da un testo dello scrittore statunitense Dan Fante. Il debutto è in programma questa sera alle 19 al Teatro Caio Melisso Carla Fendi di Spoleto, con repliche fino al 5 luglio. Interprete principale e regista è Franco Branciaroli, protagonista di una carriera lunga sessant’anni e tra i nomi più autorevoli del teatro italiano.

Ad affiancarlo sul palco una compagnia composta da Emanuele Fortunati, Flavio Francucci, Ester Galazzi, Eros Pascale e Valentina Violo. Le scene e i costumi sono firmati da Francesca Tunno, mentre il disegno luci è curato da Sofia Xella. Lo spettacolo è prodotto da Teatro De Gli Incamminati, Teatro Stabile d’Abruzzo, Centro Teatrale Bresciano e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Una commedia che racconta la crisi della famiglia americana

L’opera prende spunto dalla scrittura di Dan Fante, autore che ha sviluppato una propria identità narrativa partendo dall’eredità letteraria del padre, John Fante. Il titolo richiama volutamente il celebre seduttore della tradizione europea, ma il racconto si concentra sulla realtà della famiglia americana contemporanea e sulle sue contraddizioni.

La vicenda si sviluppa intorno a una riunione familiare organizzata per un compleanno. L’incontro, come spesso accade nelle storie ambientate all’interno del nucleo domestico, diventa l’occasione per riportare alla luce tensioni, incomprensioni e conflitti mai risolti. Attraverso dialoghi serrati e situazioni che alternano comicità e dramma, il testo mette in evidenza il peso delle aspettative, dei fallimenti personali e dei rapporti familiari deteriorati.

L’autore descrive una società nella quale il successo personale, l’immagine e il profitto sembrano diventare gli elementi attraverso cui misurare il valore degli individui. Sullo sfondo emerge un’America disillusa, dove il cosiddetto sogno americano perde progressivamente consistenza e lascia spazio a personaggi fragili, spesso incapaci di trovare un equilibrio.

L’incontro con il testo di Dan Fante

Franco Branciaroli ha spiegato che il progetto è nato in maniera inattesa. Inizialmente avrebbe dovuto limitarsi a interpretare il protagonista, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla figura di John Fante. Successivamente ha assunto anche la regia dello spettacolo, scegliendo di mantenere intatta la struttura originale del testo.

Secondo l’attore, il copione non ha richiesto modifiche sostanziali perché possiede già un equilibrio narrativo efficace. Il lavoro si è quindi concentrato soprattutto sulla resa scenica e sull’interpretazione, elementi ritenuti fondamentali per valorizzare la scrittura di Dan Fante.

Il protagonista e il ruolo del pitbull

Il personaggio interpretato da Branciaroli è un uomo profondamente legato al proprio cane, un pitbull che assume un valore simbolico all’interno della vicenda. Attorno alla festa di compleanno si sviluppa un intreccio di rapporti familiari complessi, dove vecchi rancori e tensioni emergono progressivamente.

La narrazione richiama atmosfere ben note nella cinematografia statunitense, con riunioni di famiglia destinate a trasformarsi in accesi confronti verbali. Il tono resta costantemente sospeso tra ironia, sarcasmo e momenti di forte intensità emotiva, caratteristica che rappresenta uno dei tratti distintivi della scrittura di Dan Fante.

Il lavoro con la compagnia

Nella preparazione dello spettacolo, Branciaroli ha concentrato l’attenzione sulla qualità dell’interpretazione degli attori. Il regista considera fondamentale il lavoro sulle diverse sfumature della recitazione e sulle intonazioni, strumenti capaci di arricchire ogni personaggio senza alterare il testo originale.

Il risultato è uno spettacolo corale nel quale ciascun interprete contribuisce alla costruzione dell’equilibrio tra comicità e dramma, elemento centrale dell’opera.

Il ritorno al Festival dei Due Mondi

Per Franco Branciaroli si tratta della terza partecipazione al Festival dei Due Mondi. La prima esperienza risale a molti anni fa accanto a Luca Ronconi, con uno spettacolo tratto da un testo di Louis-Ferdinand Céline. Successivamente è tornato a Spoleto con “Lettere a Nour”, opera dello scrittore algerino Rachid Benzine.

Nel ricordare Luca Ronconi, Branciaroli ne sottolinea il ruolo decisivo nella propria formazione artistica. Lo considera una figura capace di trasmettere una visione del teatro e del mondo attraverso il lavoro quotidiano, lasciando un’impronta che continua ancora a influenzare il suo percorso professionale.

Sessant’anni di carriera ancora sul palcoscenico

Con sei decenni trascorsi sulle scene, Franco Branciaroli continua a considerare il teatro la dimensione ideale della propria vita artistica. La possibilità di interpretare nuovi personaggi e confrontarsi con testi differenti rappresenta per lui una motivazione che non si è esaurita nel tempo.

Il debutto di “Don Giovanni e il suo pitbull” al Festival dei Due Mondi conferma così la presenza di uno degli interpreti più autorevoli del teatro italiano in una rassegna che continua a ospitare produzioni originali e prime assolute, offrendo al pubblico opere capaci di affrontare temi universali attraverso linguaggi contemporanei.