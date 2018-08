Velimna 2018, anteprima dal 19 al 26 agosto 2018. D’estate la sede della Pro Ponte in via Tramontani, 5 diventa un vero e proprio formicaio dove consiglieri, artisti, amanti degli Etruschi, soci dell’associazione sono all’opera dalla mattina a notte fonda, magari non tutti i giorni, per realizzare i materiali, o meglio le opere d’arte, ideati dal regista Enzo Boccacci per i vari eventi che compongono “Velimna, gli Etruschi del Fiume” dal 29 agosto al 2 settembre. Quella del 2018 è la sedicesima edizione di un evento unico in Italia o almeno quello che ha dato il via ad altre manifestazioni simili presenti nei territori dell’Italia Centrale.

Ma Velimna ormai è diventato un appuntamento dove convergono volentieri, studiosi, appassionati, associazioni o gruppi storici e rievocativi provenienti da Cerveteri, da Chiusi, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana in generale. Come da ogni parte dell’Italia Centrale giungono artigiani della ceramica, del legno, del ferro, dei tessuti per partecipare all’ormai tradizionale “Mercatino dell’artigianato etrusco e antico in genere”.

“Perugia Etrusca” è il tema del 2018 che prevede un’anteprima, dal 19 al 26 agosto alla Rocca Paolina nella Sala Centro di Accoglienza e nelle sale di casa Gentile Baglioni. Qui si potrà osservare la mostra scientifico-fotografica “Perugia Etrusca” della dottoressa Agnese Massi Secondari, le riproduzioni di reperti e costumi etruschi realizzati dagli artigiani del laboratorio artistico Velimna e le riproduzioni etrusche realizzate dall’Unione Modellisti Perugini. Inoltre saranno esposte opere pittoriche a tema etrusco di numerosi artisti.

L’”Anteprima Velimna”, a ingresso libero, si potrà visitare dalle 10.00 alle 20.00 dal 19 al 25 agosto. Sabato 25, alle 16.30, visita al Pozzo Etrusco, guidata da Luana Cenciaioli, direttore del MANU di Perugia e di Orvieto. Domenica 26, in due turni 15.30 e 17.30, visita guidata da Luana Cenciaioli e Michele Bilancia (Radici di Pietra) all’Arco Etrusco e mura etrusche, Ipogeo di San Manno e Necropoli dello Sperandio con autobus panoramico in partenza da piazza Grimana.

Per informazioni e prenotazioni: velimna.proponte.it – tel.333.2706325 – 360.600269.

Gli eventi, che proseguiranno a partire da mercoledì 29 agosto fino a domenica 2 settembre, sono presenti su: velimna.proponte.it – info@proponte.it – facebook:velimna – facebook:proponte- www.proponte.it.