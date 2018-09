Shopping spaziale al centro commerciale Collestrada Direttamente dallo Spazio arriva al Centro Commerciale Collestrada l’evento Kids on the moon; una fantastica mostra interattiva in cui i bambini dai 5 ai 12 anni potranno sperimentare le sensazioni dei veri astronauti in missione.

Dal 27 settembre al 16 ottobre un tour guidato offrirà la visione di immagini e contenuti multimediali della storia dello sbarco sulla Luna, proseguendo attraverso i modelli del sistema solare e dei veicoli spaziali con dimensioni in scala.

Inoltre giochi interattivi, pannelli multimediali e le vivaci spiegazioni dei tutor illustreranno tutte le novità della NASA e dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) trasportando i bambini nel fantastico mondo dello spazio. Grandi e piccini potranno conoscere i passi compiuti dall’uomo nella conquista dello spazio grazie anche a suggestive immagini fotografiche in un ambiente ricreativo e pedagogico.

Alle scuole primarie del territorio è stata riservata la possibilità di partecipare alle visite guidate organizzate tutte le mattine dal lunedì al venerdì (posti esauriti). Sono state coinvolte 75 classi, circa 120 insegnati e oltre 1.500 studenti.

L’iniziativa è completamente gratuita e disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00; il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

www.collestrada.it

www.facebook.com/Centrocommercialecollestrada